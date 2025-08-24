Atalanta-Pisa 1-1, i toscani fermano la Dea al Gewiss Stadium
Passati in vantaggio grazie all'autorete di Hien al 26', gli uomini di Gilardino hanno subito la reazione degli orobici che hanno pareggiato con Scamacca e sfiorato a più riprese un vantaggio che non è però mai arrivato
Bergamo, 24 agosto 2025 – Al ritorno in Serie A dopo un’assenza durata più di 34 anni, il Pisa strappa un prestigioso punto pareggiando 1-1 in casa dell’Atalanta. Un pareggio conquistato con le unghie con i denti dai toscani, che hanno giocato un primo tempo di grande personalità passando in vantaggio con l’autorete di Hien al 26’. Nella ripresa è quindi arrivata la prevedibile reazione dell’Atalanta che al 50’ ha pareggiato i conti con la stoccata vincente di Scamacca e poi ha più volte sfiorato il colpo del sorpasso colpendo anche una traversa con lo stesso attaccante romano. La grinta e l’ordine tattico soprattutto in fase difensiva hanno però permesso ai ragazzi di Gilardino di reggere l’urto e proteggere quantomeno il pari.
L’autorete di Hien porta in vantaggio un Pisa gagliardo e Moreo sfiora il raddoppio
Come prevedibile, è l’Atalanta a prendere in mano l’iniziativa a inizio gara, puntando soprattutto sulle giocate sull’out di destra di Bellanova e De Ketelaere. Riuscire a scardinare la difesa del Pisa e a piazzare l’affondata vincente è però questione tutt’altro che semplice per la Dea, perché gli uomini di Gilardino giocano con grande ordine tattico, energia e soprattutto senza alcun timore reverenziale riuscendo ad affacciarsi nella metà campo atalantina con sempre più continuità e pericolosità fino all’episodio che sblocca la gara al 26’: Toure fa partire un cross basso dalla destra, Moreo la tocca di tacco per Angori che a sua volta rimette al centro il pallone e trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Hien per il vantaggio pisano. Un 1-0 più che meritato per i toscani che si galvanizzano e tirano fuori ancor più energie, a differenza dell’Atalanta che invece fatica a trovare pericolosità e verticalità. Il colpo di testa di Bellanova su cross di Zalewski, che finisce di un soffio sul fondo, è il maggior pericolo che riescono a creare i nerazzurri di Juric, mentre dall’altra parte il Pisa a 5’ dell’intervallo si divora il raddoppio con Moreo che, sul cross al bacio di Angori, svetta su un avversario e stacca di testa. A limitare i danni questa volta ci pensa Carnesecchi con una grande parata che permette alla Dea di tenere contenuto il passivo.
Scamacca pareggia i conti a inizio ripresa
Nonostante le difficoltà, Juric decide di non cambiare le carte in tavole e lo stesso fa Gilardino visto il buon primo tempo dei suoi. A pagare migliori dividendi è però la scelta del tecnico atalantino perché la Dea riparte con piglio rinnovato e dopo appena 5’ pareggia i conti con Scamacca che sfrutta l’imbucata perfetta in area di Pasalic e con un destro leggermente a giro mette a segno l’1-1. Incassato il pari, Gilardino cambia strategia e in attacco avvicenda Meister con Nzola, all’esordio con i toscani. L’Atalanta ha però ormai cambiato passo grazie soprattutto al gioco sulle fasce e va vicina al sorpasso creando tre palle gol nitide in meno di 2’: due portano la firma dell’autore del pari Scamacca, che prima tenta una conclusione centrale ma potente che Semper neutralizza e poi colpisce la traversa con un colpo di testa. L’altra, nel mezzo, la griffa Djimsiti che salta un avversario vincendo un rimpallo e a tu per tu con il portiere avversario calcia il pallone fuori misura. La rivoluzione in fase offensiva del Pisa si completa invece con gli ingressi di Akinsanmiro e dell’ex Cuadrado, ma è sempre l’Atalanta a fare la partita e a sprecare l’opportunità del 2-1, questa volta con il colpo di testa di Bellanova, che Semper alza sopra la traversa. L’estremo difensore del Pisa si supera poi anche al 69’ quando Maldini vince un rimpallo e si presenta a tu per tu con il portiere avversario che lo ipnotizza e respinge la conclusione. Juric decide allora che è arrivato il momento di un triplo cambio per avere ulteriore freschezza e inserisce contemporaneamente Pasalic e i neoarrivati Krstovic e Sulmena. Nonostante i cambi e il forcing finale della Dea, il castello difensivo del Pisa regge e contribuisce in maniera determinante alla conquista uno storico punto per i toscani al ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni. Il tabellino: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini (dall'88' Kossounou); Bellanova, De Roon, Pasalic (dal 71’ Ederson), Zalewski; De Ketelaere (dall’84’ Samardzic), Maldini (dal 71’ Pasalic); Scamacca (dal 71’ Krstovic). All. Juric. Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon (dal 78' Calabresi); Touré, Aebisher, Marin (dal 78' Piccinini), Angori; Tramoni (dal 62’ Cuadrado), Moreo (dal 62’ Akinsanmiro); Meister (dal 54’ Nzola). All. Gilardino. Marcatori: Hien (autorete Atalanta 26’), Scamacca (Atalanta 50’). Note – Ammonizioni: Maldini (Atalanta), Sulemana (Atalanta).
Continua a leggere tutte le notizie di sport su