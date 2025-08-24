Atalanta-Pisa 1-1, i toscani fermano la Dea al Gewiss Stadium

Bergamo, 24 agosto 2025 – Al ritorno in Serie A dopo un’assenza durata più di 34 anni, il Pisa strappa un prestigioso punto pareggiando 1-1 in casa dell’Atalanta. Un pareggio conquistato con le unghie con i denti dai toscani, che hanno giocato un primo tempo di grande personalità passando in vantaggio con l’autorete di Hien al 26’. Nella ripresa è quindi arrivata la prevedibile reazione dell’Atalanta che al 50’ ha pareggiato i conti con la stoccata vincente di Scamacca e poi ha più volte sfiorato il colpo del sorpasso colpendo anche una traversa con lo stesso attaccante romano. La grinta e l’ordine tattico soprattutto in fase difensiva hanno però permesso ai ragazzi di Gilardino di reggere l’urto e proteggere quantomeno il pari.

L’autorete di Hien porta in vantaggio un Pisa gagliardo e Moreo sfiora il raddoppio

Come prevedibile, è l’Atalanta a prendere in mano l’iniziativa a inizio gara, puntando soprattutto sulle giocate sull’out di destra di Bellanova e De Ketelaere. Riuscire a scardinare la difesa del Pisa e a piazzare l’affondata vincente è però questione tutt’altro che semplice per la Dea, perché gli uomini di Gilardino giocano con grande ordine tattico, energia e soprattutto senza alcun timore reverenziale riuscendo ad affacciarsi nella metà campo atalantina con sempre più continuità e pericolosità fino all’episodio che sblocca la gara al 26’: Toure fa partire un cross basso dalla destra, Moreo la tocca di tacco per Angori che a sua volta rimette al centro il pallone e trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Hien per il vantaggio pisano. Un 1-0 più che meritato per i toscani che si galvanizzano e tirano fuori ancor più energie, a differenza dell’Atalanta che invece fatica a trovare pericolosità e verticalità. Il colpo di testa di Bellanova su cross di Zalewski, che finisce di un soffio sul fondo, è il maggior pericolo che riescono a creare i nerazzurri di Juric, mentre dall’altra parte il Pisa a 5’ dell’intervallo si divora il raddoppio con Moreo che, sul cross al bacio di Angori, svetta su un avversario e stacca di testa. A limitare i danni questa volta ci pensa Carnesecchi con una grande parata che permette alla Dea di tenere contenuto il passivo.

Scamacca pareggia i conti a inizio ripresa

Nonostante le difficoltà, Juric decide di non cambiare le carte in tavole e lo stesso fa Gilardino visto il buon primo tempo dei suoi. A pagare migliori dividendi è però la scelta del tecnico atalantino perché la Dea riparte con piglio rinnovato e dopo appena 5’ pareggia i conti con Scamacca che sfrutta l’imbucata perfetta in area di Pasalic e con un destro leggermente a giro mette a segno l’1-1. Incassato il pari, Gilardino cambia strategia e in attacco avvicenda Meister con Nzola, all’esordio con i toscani. L’Atalanta ha però ormai cambiato passo grazie soprattutto al gioco sulle fasce e va vicina al sorpasso creando tre palle gol nitide in meno di 2’: due portano la firma dell’autore del pari Scamacca, che prima tenta una conclusione centrale ma potente che Semper neutralizza e poi colpisce la traversa con un colpo di testa. L’altra, nel mezzo, la griffa Djimsiti che salta un avversario vincendo un rimpallo e a tu per tu con il portiere avversario calcia il pallone fuori misura. La rivoluzione in fase offensiva del Pisa si completa invece con gli ingressi di Akinsanmiro e dell’ex Cuadrado, ma è sempre l’Atalanta a fare la partita e a sprecare l’opportunità del 2-1, questa volta con il colpo di testa di Bellanova, che Semper alza sopra la traversa. L’estremo difensore del Pisa si supera poi anche al 69’ quando Maldini vince un rimpallo e si presenta a tu per tu con il portiere avversario che lo ipnotizza e respinge la conclusione. Juric decide allora che è arrivato il momento di un triplo cambio per avere ulteriore freschezza e inserisce contemporaneamente Pasalic e i neoarrivati Krstovic e Sulmena. Nonostante i cambi e il forcing finale della Dea, il castello difensivo del Pisa regge e contribuisce in maniera determinante alla conquista uno storico punto per i toscani al ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni. Il tabellino: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini (dall'88' Kossounou); Bellanova, De Roon, Pasalic (dal 71’ Ederson), Zalewski; De Ketelaere (dall’84’ Samardzic), Maldini (dal 71’ Pasalic); Scamacca (dal 71’ Krstovic). All. Juric. Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon (dal 78' Calabresi); Touré, Aebisher, Marin (dal 78' Piccinini), Angori; Tramoni (dal 62’ Cuadrado), Moreo (dal 62’ Akinsanmiro); Meister (dal 54’ Nzola). All. Gilardino. Marcatori: Hien (autorete Atalanta 26’), Scamacca (Atalanta 50’). Note – Ammonizioni: Maldini (Atalanta), Sulemana (Atalanta).