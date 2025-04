Atalanta, possibile ritorno a Bergamo per l’attaccante El Bilal Touré: lo Stoccarda non intende riscattarlo, valigie pronte a giugno

Bergamo, 2 aprile 2025 – In estate l’Atalanta dovrebbe riabbracciare El Bilal Touré, l’acquisto più oneroso della sua storia, prelevato nell’estate del 2023 dagli spagnoli dell’Almeria per 31 milioni di euro. Il 23enne attaccante maliano in questa stagione è in prestito oneroso (per 3 milioni) allo Stoccarda, che ha un diritto di riscatto opzionale alla cifra fissata di 16 milioni, più una percentuale del 15% per l’Atalanta in caso di futura rivendita. Riscatto che poteva diventare obbligatorio a determinate condizioni ormai irraggiungibili in termini di raggiungimento di presenze del giocatore o di qualificazione alla prossima Champions del club tedesco, attualmente undicesimo in Bundesliga.

El Bilal Touré è stato l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra: 30 milioni versati agli spagnoli dell’Almeria per il maliano classe 2001

Lo stop inatteso

Per Touré, 24 anni il prossimo ottobre, un’altra stagione sfortunata: lo scorso anno a Bergamo la sua avventura venne frenata da un gravissimo infortunio al retto femorale ad agosto, in amichevole contro la Juventus, con uno stop di sei mesi e un rientro graduale da febbraio, con 17 presenze e 3 gol, ma senza incidere, chiuso nel suo ruolo da Lookman e Scamacca. In estate il passaggio allo Stoccarda con cui ha cominciato bene, con la rete pesantissima nella vittoria dei tedeschi a Torino in Champions contro la Juventus, poi due reti e un assist in Bundesliga, prima di un altro grave infortunio a novembre, con una frattura al quinto metatarso e intervento chirurgico a Roma a Villa Stuart.

Passaggi tedeschi

Tre mesi e mezzo di stop e il rientro da marzo, con due apparizioni nel campionato tedesco contro Kiel e Leverkusen per appena 16 minuti. Difficilmente lo Stoccarda lo riscatterà, salvo un clamoroso finale di campionato. Possibile che in estate i due club trovino una formula per concordare un altro anno di prestito in Germania, altrimenti il maliano classe 2001 tornerà a Bergamo, per restare in nerazzurro o cercare poi una nuova collocazione all’estero.