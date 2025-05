Atalanta punta su Rayan Cherki per la prossima stagione di Champions League

Con la qualificazione alla Champions League in cassaforte ed in attesa dell’annunciato prolungamento di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta comincia a programmare la prossima stagione. Per stupire in Europa e sognare in Italia. Al di là del rinnovo biennale di Pasalic, il primo nome sui taccuini dei dirigenti è quello di Rayan Cherki, 21enne trequartista franco-algerino di proprietà del Lione (dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili dall’età di 7 anni), a cui è legato fino al 2026. Un talento che abbraccia qualità e fantasia a detta di chi lo segue da tempo. Ha terminato la stagione con un bottino di 12 gol e 20 assist in 44 partite ed ora è pronto ad affrontare una nuova sfida (magari in Champions, dove ha debuttato nella stagione 2019-2020), come lui stesso ha dichiarato dopo l’ultimo match di campionato. Fra il calciatore e il club transalpino è stata già stabilita la clausola rescissoria di 22 milioni di euro: un prezzo molto conveniente e che ha attirato le attenzioni dell’Atalanta in “primis“, ma anche di altri importanti club europei fra cui il Milan (Moncada da sempre è molto attento al mercato francese), il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il Liverpool, il Chelsea e le due società di Manchester. Cherki potrebbe davvero essere il rinforzo giusto anche in previsione di una possibile “uscita“ di Ademola Lookman, che vanta importanti corteggiatori, dal Psg alla Juventus. G.M.