Europa League: Atalanta pronta contro il Rakow, Gasperini punta sul turnover

Bergamo, 13 dicembre 2023 – Ultimo viaggio europeo dell’Atalanta per il 2023. Domani sera, giovedì 14 dicembre, alle 21 la Dea sarà di scena a Czestochowa sul campo dei campioni polacchi del Rakow, per l’ultima giornata del girone D dell’Europa League.

Bergamaschi già certi del primo posto, che qualifica direttamente agli ottavi di finale, e senza obiettivi di classifica, a differenza dei polacchi che con un successo potrebbero scavalcare gli austriaci dello Sturm Graz, impegnati a Lisbona, e accedere alla Conference League.

A fare la partita pertanto sarà il Rakow, spinto dal pubblico del Pilkarski Stadion, in un clima da zero gradi annunciati sul termometro. I nerazzurri affronteranno questo ultimo match internazionale facendo ampio ricorso al turnover.

Non partiranno per la Polonia tutti quei giocatori acciaccati e che si cerca di recuperare in vista della sfida casalinga di lunedì contro la Salernitana e naturalmente gli infortunati come Palomino, Scamacca e Toure’.

E avranno un turno di riposo i veterani più utilizzati finora come Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Koopmeiners e Lookman, anche per evitare possibili ulteriori infortuni avendo ancora tre gare di campionato da qui a fine anno.

Ci sarà ampio spazio annunciato per le seconde linee, come il 23enne portiere Marco Carnesecchi che farà il suo debutto nelle coppe europee, o l’altro millennial Michel Adopo, il mediano francese mai utilizzato dal primo minuto.

Spazio poi per l’esterno 23enne svedese Emil Holm sulla corsia destra e forse in quella di sinistra per il 24enne Nadir Zortea che da gennaio dovrebbe traslocare in prestito a Frosinone o Verona.

Ma Gasperini regalerà l’ebrezza di una notte europea anche ad alcuni ragazzi della squadra under 23 di serie C, come il ventenne difensore milanese Giovanni Bonfanti, due spezzoni in campionato nei finali contro Napoli e Milan, che potrebbe avere un’opportunità dal primo minuto, o come il 17enne mediano Leonardo Mendicino e il 18enne esterno Marco Palestra, due ragazzi già portati in panchina da Gasp, o ancora il 20enne centravanti guineano Moustapha Cisse’, tre gol in C finora, già visto in serie A nel 2022 con un gol dal debutto contro il Bologna.

E altri giovani saranno aggregati e andranno in panchina.

Davanti spazio ai due attaccanti finora meno utilizzati, il 28enne russo Aleksey Miranchuk e il 32enne colombiano Luis Muriel, gli eroi a sorpresa nel 3-2 di sabato contro il Milan, il moscovita con l’assist e il cafetero con il gol di tacco.

Modulo nerazzurro che verrà sicuramente adattato ai giocatori a disposizione, con un paio di veterani come Hateboer e Pasalic a dare maggiore esperienza e sostegno ai giovani.

Al seguito dei nerazzurri viaggeranno circa 650 tifosi bergamaschi.

Intanto stamattina una delegazione di giocatori atalantini, guidati dal capitano Rafael Toloi e dal bomber Gianluca Scamacca, nel giorno della festa di Santa Lucia, si è recata in vista ai reparti di pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati.

Probabili formazioni

RAKOW(3-4-2-1): V.Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski.

Allenatore: Szwarga.

ATALANTA(3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Scalvini; Hateboer, Adopo, Pasalic, Zortea; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini

Dove vederla

Diretta tv dalle 21 su TV8 e in streaming su Dazn