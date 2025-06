Atalanta: rinnovi per Pasalic e Zappacosta, in attesa del nuovo allenatore

In attesa di scegliere il nuovo allenatore - con la scelta da prendere entro la fine della settimana tra Palladino e Juric, i due favoriti, e Thiago Motta (Vieira pare orientato a restare al Genoa) - l’Atalanta anticipa il mercato con due mosse importanti: i rinnovi di Mario Pasalic (nella foto) e dell’azzurro Davide Zappacosta. Il 33enne laterale laziale aveva un’opzione per il prolungamento del contratto fino al 2026, opzione esercitata dalla dirigenza: l’ex Chelsea giocherà almeno un altro anno a Bergamo, poi la prossima primavera, alla soglia dei 34 anni, valuterà se, come e dove proseguire la sua carriera.

Vicina alla conclusione anche la trattativa per il rinnovo biennale per Pasalic, che sta per firmare un contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028, e adeguamento dell’ingaggio. Due rinnovi di due veterani - Pasalic veste nerazzurro dal 2018, Zappacosta è tornato nel 2021 dopo aver esordito in prima squadra nel 2011, giocando fino al 2013 - che confermano la volontà della proprietà di proseguire sulla linea della continuità tattica, mantenendo il blocco principale della prima squadra. Intanto l’Al-Hilal di Simone Inzaghi prepara l’assalto a Josè Ederson. Sarebbe in arrivo una prima offerta vicina ai 60 milioni, ma al momento l’Atalanta non vorrebbe ancora cedere il mediano brasiliano, in questi giorni impegnato con la Selecao del neo ct Ancelotti, attendendo anche un’offerta del Manchester United.

Fabrizio Carcano