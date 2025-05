Atalanta: Rinnovo di Pasalic e Doppia Festa al Gewiss Stadium

Non c’è solo il nodo Gasperini da sciogliere per l’Atalanta, impegnata in questi giorni nella lunga trattativa per il rinnovo biennale di Mario Pasalic, in scadenza dopo un quinquennale firmato nel 2020, successivamente al riscatto definitivo dal Chelsea. Il 30enne centrocampista croato è a Bergamo dal 2018, è il ‘quarto capitano’ (dopo De Roon, Toloi e Djimsiti) e una delle bandiere atalantine con 297 gare in nerazzurro (e 53 gol): il suo agente più volte ha ribadito che l’intenzione è di proseguire con la Dea. Le trattative sono in corso da mesi: se non dovesse rinnovare, SuperMario si libererebbe a parametro zero e potrebbe giocare il Mondiale per club. Ma filtra ottimismo sulla firma del giocatore.

Intanto Bergamo prepara una doppia festa per domenica sera al Gewiss Stadium, per l’ultima contro il Parma: festa per il terzo posto e la qualificazione Champions, ma soprattutto festa per il primo anniversario della vittoria dell’Europa League, pur con tre giorni di ritardo rispetto alla data. Ci saranno tre colossali coreografie speciali, collegate, tra la Curva Nord, la tribuna Rinascimento e la Curva Sud. E verrà avviata la sottoscrizione tra i tifosi per la raccolta fondi per erigere all’esterno dello stadio una statua di marmo di tre metri, per ricordare l’impresa di Dublino.

Fab.Car.