Gasp, ora che fai? L'Atalanta propone il rinnovo, lui ci pensa

Bergamo, 19 maggio 2025 – Quale sarà il futuro di Gian Piero Gasperini? Il tecnico piemontese, alla guida dell'Atalanta dal 2016, è diventato senza dubbio uno dei migliori allenatori italiani ed è stato il principale protagonista della crescita del club, che in questi ultimi anni è diventata senza dubbio una delle squadre più forti del campionato. Il progetto Atalanta va avanti a gonfie vele, come dimostrano la vittoria dell'Europa League nella passata stagione e la qualificazione in Champions League in questa, arrivata con diversi turni di anticipo, ma per quanto riguarda il futuro del mister è ancora tutto incerto. Non è un mistero, infatti, che Gasperini sia uno dei preferiti della Roma per occupare la panchina sulla quale ora siede Claudio Ranieri. Il tecnico romano, che ha preso i giallorossi dopo l'esonero di Juric e li ha portati al quinto posto, a un solo punto dalla Juventus quarta, ha già ribadito più volte la sua volontà di lasciare la squadra al termine della stagione, perciò la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un allenatore da cui ripartire. Il valzer degli allenatori potrebbe coinvolgere anche la stessa Juventus che, dopo l'addio di Thiago Motta ha scelto Tudor come traghettatore, e per quanto riguarda il suo futuro è ancora tutto da scrivere, con la questione Champions che avrà un peso centrale nelle valutazioni al termine della stagione. Anche i bianconeri si sono interessati alla situazione di Gasperini, che ha un contratto fino al 2026 con l'Atalanta e ha detto a più riprese di non voler ancora parlare del futuro. Tuttavia, anche la società bergamasca ha urgenza di programmare il futuro, perciò in queste ultime ore ha deciso di proporre il rinnovo fino al 2027 al tecnico, anche per cercare di anticipare la concorrenza e allontanare le voci di mercato. Se Gasperini accetterà o meno si saprà soltanto nelle prossime settimane, ma la sensazione è che anche quest'estate ci possano essere dei cambi interessanti per quanto riguarda le panchine di Serie A. Oltre le già citate Juventus e Roma, infatti, vanno monitorate attentamente anche le situazioni di Napoli e Milan: i partenopei sono guidati da Antonio Conte, ma la sua permanenza nella prossima stagione non è per nulla certa e anche su di lui ci sono le attenzioni della Juventus qualora non si dovesse confermare Tudor, mentre i rossoneri sono alla ricerca di una guida forte e carismatica dopo un anno tutt'altro che semplice con Fonseca e Conceição.