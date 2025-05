Atalanta-Roma: "Champions traguardo straordinario per noi. Futuro? Ora si festeggia..."

Bergamo, 12 maggio 2025 – Si interrompe dopo ben diciannove partite l’imbattibilità della Roma. I giallorossi, che non perdevano da metà dicembre, sono infatti stati piegati 2-1 dall’Atalanta che con questi tre punti ha ipotecato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Decisivo è stato il destro di controbalzo vincente di Sulemana, al 76’, appena 9’ dopo il suo ingresso in campo. Una prodezza che ha dipanato la matassa di una gara cominciata con il piede giusto dai nerazzurri, andati in gol già al 9’ con un Lookman oggi incontenibile. Passata in vantaggio, la Dea ha però sprecato un paio di palle gol colossali con De Ketelaere pagando poi dazio al 32’ quando Cristante di testa ha insaccato il pari. Un 1-1 che ha infuso fiducia alla Roma, salita via via di colpi e più volte pericolosa (ai giallorossi è stato anche dato un rigore per un presunto fallo su Koné al 64’) fino al gol di Sulemana che ha spento le speranze giallorosse. Proprio al ghanese classe 2003 erano indirizzati i complimenti di un Giampiero Gasperini molto soddisfatto ai microfoni di DAZN: “Sono veramente felice per lui, che ha avuto poche soddisfazioni in questa stagione. È sempre stato straordinariamente rispettoso ed educato. Ha nelle sue corde questa capacità di tiro. Era già stato pericoloso in precedenza. In questa stagione c’è stato poco spazio per lui, perché davanti c’erano giocatori che non hanno mai mollato. Forse l’allenatore – scherza – ci ha capito poco con lui. Scherzi a parte, sono felice perché questo gol gli dà una soddisfazione che merita”. Sulla conquista di un posto in Champions: “Sono contento perché è un traguardo straordinario per l’Atalanta. Ci sono state alcune settimane in cui siamo stati a un passo da Inter e Napoli, ma questo è il massimo delle nostre possibilità. Aver lasciato dietro di noi con due giornate d’anticipo squadre forti e con grandi ambienti alle spalle è per noi un grande risultato. Sono felice per i ragazzi, perché è stata una stagione lunga, con picchi fantastici e momenti di difficoltà da cui ci siamo ripresi”. Il tecnico nerazzurro non ha poi sciolto i dubbi sul futuro: “È una serata bellissima. Abbiamo due settimane per goderci questa stagione che per me è stata molto ricca anche in Champions, dove siamo arrivati noni per un punto. Avremo tempo e modo per pensare al resto”. L’amarezza è il sentimento prevalente, invece, sul fronte giallorosso, con il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, che non le ha mandate a dire sull’episodio del rigore dato e poi revocato a Koné: “Non so se sia ancora raggiungibile l’obiettivo Champions per la Roma dopo questa sera. Giocheremo come abbiamo sempre fatto, lottando fino in fondo. Sappiamo bene quella che è la forza e l’intensità dell’Atalanta, signora e padrona su questo fronte. Tanti complimenti a loro. Per quanto riguarda il rigore, vorrei sapere: si può discutere, Si può dire che ci fosse al 60% sì e al 40% no e viceversa, ma ci è sempre stato detto che il VAR interviene solo in caso di errore evidente. Si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l’intervento, si pianta e tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano a cosa attenerci o non si può fare una volta in un modo e l’altra volta in un altro. Il VAR non avrebbe dovuto intervenire. L’arbitro ha dato il rigore e questa avrebbe dovuto essere la decisione definitiva. Queste sono le regole. Se poi le vogliamo cambiare di partita in partita, le accettiamo ma ci spiace che manchi linearità di giudizio. Sono certo che Rocchi lo farà presente a chi di dovere. Si vede chiaramente che Pasalic prende il ginocchio di Knoné. Quello è rigore. Poi abbiamo avuto belle azioni in partita, l’Atalanta le ha sapute sfruttare, noi no. Complimenti a loro e anche ai miei giocatori”.