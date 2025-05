Atalanta-Roma, una sfida da Champions

Bergamo – L’Atalanta domani sera può festeggiare la sua quinta qualificazione in Champions con due giornate di anticipo.

Nel Monday night in programma domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium arriva la Roma: Dea terza a 68 punti, Lupa sesta a 63, dietro a Juventus e Lazio, che hanno giocato ieri, a 64. Per bianconeri e biancocelesti sarà impossibile superare quota 70, stesso discorso per i giallorossi in caso di pareggio a Bergamo. Pertanto se l’Atalanta domani sera dovesse vincere sarebbe aritmeticamente Champions e anche terzo posto, un ulteriore traguardo prestigioso. In caso di pareggio la Dea farebbe comunque festa, avendo 5 punti di vantaggio a due giornate dal termine sulle varie inseguitrici: basterebbe poi un pareggio nelle ultime due gare, a Genova, o in casa contro il Parma, per chiudere il discorso.

Roma che arriva a Bergamo reduce da un lunghissimo filotto di diciotto risultati utili consecutivi in serie A, con 31 gol fatti e appena 9 subiti, con una rimonta dalla zona retrocessione a quella Europa League: vincendo al Gewiss i giallorossi metterebbero un’ipoteca seria per il quarto posto, altrimenti sarebbero costretti a una rischiosa volata a tre. La squadra di Gasperini ha dalla sua la recente tradizione: vittoria per 2-0 a dicembre all’Olimpico con le reti di De Roon e dell’ex Zaniolo. E due vittorie consecutive nelle ultime due gare casalinghe in casa giocate curiosamente sempre a maggio, contro i giallorossi di Mourinho e De Rossi.

Tanti gli ex: Toloi tra i bergamaschi (nell’Urbe nel 2014-15), i vari Cristante, Gollini e Mancini tra i capitolini. Sfida nella sfida quella tra i due maestri delle panchine, Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri: negli ultimi anni ha quasi sempre vinto Gasp, anche se la scorsa primavera il Cagliari di ‘Sir Claudio’ era stata l’unica squadra a battere la Dea tra marzo e maggio.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. All: Gasperini.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov. All:Ranieri.

Dove vederla: diretta lunedì dalle 20.45 su Dazn