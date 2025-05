Atalanta: settimana decisiva per il futuro di Gasperini e la panchina nerazzurra

Inizia una settimana di passione per l’Atalanta. La settimana che dovrà decidere il prossimo futuro di Gasperini e della panchina nerazzurra. L’intenzione del club è quella di andare avanti con il 67enne tecnico di Grugliasco, capace di portare la Dea per cinque volte in Champions negli ultimi sette anni, oscillando sempre intorno ai 70 punti.

Gasperini è stato contattato dalla Roma, potrebbe essere nel mirino della Juventus, forse persino del Milan e addirittura del Napoli, nel caso di addio di Conte. Tutte squadre che, prima di decidere programmi e budget, hanno ancora un risultato da raggiungere in campionato. A differenza della Dea che vorrebbe arrivare all’ultima di campionato avendo definito il suo futuro tecnico. Giovedì è andato in scena a Zingonia un primo incontro interlocutorio tra Gasperini e i Percassi. La proposta della società sarebbe un rinnovo fino al 2027 o addirittura al 2028. Il programma del club resta quello di mantenere la squadra al vertice, tra le prime 4 in campionato e le prime 10/12 in Champions.

Ora la mossa successiva tocca a Gasp. Tutti lo vogliono, logicamente, dopo quello che ha fatto a Bergamo. E tutti a Bergamo vogliono che rimanga: sabato sera i tifosi nerazzurri presenti a Marassi gli hanno dedicato lo striscione “Gaspersempre“ e i soliti cori. E sui social è uno tsunami di post pro permanenza del tecnico.

Fab.Car.