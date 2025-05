Atalanta sfida il Monza nel derby lombardo: obiettivo Champions League

Ci sarà la spinta di 2600 tifosi bergamaschi a caricare questo pomeriggio l’Atalanta nel derby lombardo all’U-Power Stadium. Dea che vede vicinissimo il traguardo della Champions: potrebbero bastare sei punti in queste ultime quattro giornate alla squadra di Gasperini per ottenere la quinta qualificazione alla coppa regina negli ultimi sette anni. Nerazzurri a 65 punti, padroni del loro destino: vincere oggi nell’ex Brianteo significherebbe poter gestire veramente il finale di campionato in tutta tranquillità.

Dopo aver fallito il ‘quasi match point’ casalingo domenica scorsa contro il Lecce oggi l’Atalanta non può sottovalutare il Monza, nonostante il distacco abissale di 50 punti in classifica e la tradizione recente tutta a favore dei bergamaschi, vincitori cinque volte su cinque dal 2022 nei confronti con i brianzoli. Gasperini non avrà i soliti Kolasinac, Scalvini e Scamacca, oltre a Posch, ma davanti ha l’imbarazzo della scelta: dopo tre partite con il modulo con il trequartista Pasalic dietro le punte oggi si potrebbe rivedere il tridente puro, con Lookman e Retegui a fare reparto con De Ketelaere, che non segna da 136 giorni in campionato, o con l’enigmatico Maldini, ex di turno con appena 116 minuti di utilizzo in questa sua esperienza bergamasca. Possibile anche la sorpresa tattica del jolly Cuadrado schierato da terza punta mascherata.

Difficili altre sorprese di formazione. Dietro ci sarà il trio con Djimsiti, Hien e Kossounou favorito su Toloi, in mediana De Roon e Ederson (con la variante Pasalic) e sulle corsie Bellanova a destra e uno tra Zappacosta e Ruggeri a sinistra. Dalla panchina usciranno i vari Brescianini, Samardzic e Maldini, pronti per la ripresa. Gara particolare per il cannoniere Retegui che domenica ha eguagliato lo storico record di Pippo Inzaghi, 24 gol in un solo campionato nel 1996/97: ora l’argentino naturalizzato azzurro vuole staccarlo salendo a quota 25 e provare poi a sfiorare i 30.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.