Atalanta, show Olimpico. Col Toro basta un tempo

La nuova Atalanta di Juric spicca il volo vincendo e convincendo, con un rotondo successo per 3-0 sul campo di un Torino ridimensionato dopo l’illusoria vittoria a Roma. Secondo successo consecutivo per i nerazzurri, saliti a quota otto punti, facendo già meglio dello scorso anno quando dopo la quarta erano a sei e dopo la sesta a sette.

Messa alle spalle la brutta sconfitta di Parigi, il tecnico atalantino Juric aveva previsto una reazione dei suoi, arrivata puntuale dopo mezz’ora di studio, in un momento non facile. Due risentimenti muscolari tolgono di scena Zalewski (al flessore) e Hien (all’adduttore), ma a rispondere con una fiammata di talento puro è Lazar Samardzic. Il fantasista serbo si inventa la giocata per l’assist al liberissimo Nikola Krstovic, puntuale con l’appuntamento del primo gol in maglia atalantina. Quattro minuti dopo discesa da destra, girata di Samardzic sul palo, spizzata di Zappacosta e tocco vincente per il 2-0 di Sulemana. Toro barcollante e Dea fredda nel “matarlo“ dopo altri quattro giri di lancette: recupero di De Roon a metà campo, discesa del rapidissimo Sulemana a sinistra e cross in mezzo per l’accorrente Krstovic. Doppietta per il montenegrino, gol e assist per il ghanese. Sono i primi squilli dei nuovi acquisti, arrivati nella domenica in cui Juric ha dovuto fare a meno di De Ketelaere e Scamacca (potrebbero rientrare sabato prossimo contro la Juventus), di Ederson, Scalvini e Kolasinac, attesi a ottobre, trovando risposte dagli innesti del mercato estivo e dal ritrovato Samardzic dopo un 2025 in letargo. Domenica perfetta per l’Atalanta, che mantiene la porta inviolata grazie al secondo rigore parato in una settimana da Carnesecchi: mercoledì quello su Barcola, ieri contro Zapata al 28’ della ripresa.

Domenica di riposo per Lookman, utilizzato solo nei minuti finali: l’anglo-nigeriano torna dopo 116 giorni dall’ultima apparizione in A, lo scorso 25 maggio contro il Parma. Anche lui potrebbe essere un uomo in più con la Juve. "Questi ragazzi - dice Juric a fine gara- non sono circondati dalle persone giuste, ma Ademola ha mentalità vincente. Ora deve solo alzare la condizione fisica. Poi sarà fondamentale".