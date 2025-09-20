L’Atalanta domenica a Torino con Lookman: Juric vuole una reazione dopo Parigi. Le probabili formazioni

Bergamo, 20 settembre 2025 – Forget Paris. Domani pomeriggio l’Atalanta, di scena alle 15 all’Olimpico di Torino, cerca una pronta reazione dopo la disfatta di mercoledì sera in Champions a Parigi.

Contro i granata di Baroni, reduci da un inatteso successo in casa della Roma, il tecnico Ivan Juric, peraltro ex di turno (sulla panchina dei piemontesi dal 2021 al 2024) chiede ai suoi una prova di carattere e orgoglio dopo la notte difficile al Parco dei Principi. “La sconfitta col PSG deve darci forza. Abbiamo fatto bene con il Lecce e da lì dobbiamo ripartire. La squadra è motivatissima. La sconfitta col PSG deve darci forza. Non esistono partite facili dove ogni partita fa storia a sé. Abbiamo avuto le stesse potenzialità di fare gol sia contro Pisa che Lecce, ma la differenza è stata più concreta. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio", ha spiegato alla vigilia il tecnico croato.

Confermando l’atteso rientro di Ademola Lookman, che verrà convocato e utilizzato a Torino. “Lui ha parlato con me, con la squadra e il mio staff. È stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene".

Sul rientro dell’attaccante anglo nigeriano continuano a esserci mugugni di una parte della tifoseria, espressi dagli ultra’ del gruppo ‘Vecchia Guardia’, con l’ennesimo striscione esposto sulle cancellate esterne del centro sportivo di Zingonia con la scritta ‘Sei stato reintegrato ma per noi rimano un ingrato’. Il Pallone d’oro africano dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a uno tra Sulemana o Samardzic al fianco di Krstovic, per poi dare un contributo nella ripresa, ma non è escluso che all’ultimo Juric decida di lanciarlo dal primo minuto.

Fuori ancora Scamacca (“Non è ancora pronto: da valutare settimana prossima come sta"). Partita speciale per il capitano Marten De Roon a quota 399 presenze ufficiali, secondo in assoluto nella storia atalantina, che all’Olimpico raggiungerà la fatidica cifra tonda delle 400. Poi ne mancheranno altre 35 per agganciare la vetta del recordman Giampaolo Bellini, a quota 435: il difensore di Sarnico è stato il capitano della prima Dea di De Roon, nel 2015-16, dieci anni fa, quando raggiungerlo per uno straniero sembrava impossibile. San Martino, olandese diventato ormai bergamasco, dovrebbe riuscirci intorno a marzo, qualche settimana dopo aver compiuto i 35 anni.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric

Dove vederla: diretta domenica dalle 15 su DAZN