Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico

Bergamo, 17 settembre 2025 – Nessun miracolo parigino per l’Atalanta, travolta 4-0 dai campioni d’Europa del PSG al Parco dei Principi in una gara a senso unico, di fatto già chiusa dopo 50 minuti sul 3-0 per i transalpini.

Corsi e ricorsi storici: sei anni fa la prima in Champions dell’Atalanta iniziò con un disastroso 4-0 a Zagabria, ma sul campo della più modesta Dinamo, e l’annata europea terminà con il sorprendente quarto di finale perso proprio contro il PSG per 2-1 prendendo gol nel tempo di recupero.

Sconfitta che va tarata sulla straripante superiorità tattica e tecnica della corazzata allenata da Luis Henrique, inarrestabile negli uno contro uno dei suoi fuoriclasse.

Dea in totale balia dei francesi nel primo quarto d’ora, trafitta già dopo due minuti da Marquinhos in gol dopo aver rubato palla a un ingenuo Maldini e aver triangolato con Hakimi e Barcola, poi tenuta a galla dalle parate fenomenali di un monumentale Carnesecchi che salva nel giro di pochi minuti su Nuno Mendes, su Barcola e su Hakimi, deviando sul palo sulla rasoiata di quest’ultimo.

A seguire venti minuti di equilibrio, con la squadra di Juric in grado di avanzare e costruire qualcosa, ma senza mai attaccare veramente la porta di Chevalier.

Poi il PSG ha cambiato marcia, facendo salire in cattedra i suoi campioni: il raddoppio in solitaria di Kvaratskhelia, il rigore ingenuo causato da Musah su Marquinhos e sprecato da uno svogliato Barcola che ha calciato debole, poi un altro assolo di Nuno Mendes per il tombale 3-0 dopo cinque minuti della ripresa.

Atalanta che non ha trovato la qualità e l’energia per reagire, limitandosi ad un paio di innocue conclusioni, prima di un errore difensivo al novantesimo di Bellanova a regalare la quarta rete ai parigini con Ramos. Punteggio giusto, considerate le parate di Carnesecchi. Sconfitta che ci poteva stare, date anche le assenze di Ederson, Kolasinac e Scamacca, oltre a Lookman ovviamente.

Ora per la Dea la strada sarà più semplice: le prossime due gare casalinghe consecutive saranno contro Bruges e Slavia Praga, due avversari sulla carta inferiori ai bergamaschi. Che potrebbe recuperare Scamacca già contro i belgi e poi anche Ederson contro i cechi.