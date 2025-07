Atalanta U23, Bocchetti in pole. L’alternativa è promuovere Bosi

Nei prossimi giorni l’Atalanta definirà la guida tecnica della sua Under 23 impegnata in serie C. I giovani nerazzurri si raduneranno a metà luglio e sabato 26 giocheranno a Clusone il test amichevole, in famiglia, che inaugurerà la stagione della prima squadra. Dopo la separazione consensuale da Francesco Modesto, in seguito a due stagioni positive con un doppio approdo alla fase nazionale dei playoff, ora la dirigenza nerazzurra sta valutando due ipotesi per la panchina.

La prima potrebbe essere Salvatore Bocchetti, 39enne allenatore già visto in serie A in due parentesi a Verona e lo scorso anno al Monza, con cui è vincolato contrattualmente: ex difensore nel Genoa allenato da Gasperini, compagno di Modesto e di Juric, di cui poi è stato giocatore al Verona. Bocchetti garantirebbe uniformità tattica tra la seconda squadra di C e la prima. Meno quotata l’ipotesi della promozione dalla Primavera del mister Giovanni Bosi, romagnolo classe 1969, una carriera da calciatore tra B e C, oltre a una lunga esperienza in panchina in D a Pordenone e Treviso e a livello giovanile, fino alla scalata nel settore giovanile di Zingonia dalla U17 alla Primavera, dal 2022, disputando anche due edizioni della Youth League. Bosi avrebbe il vantaggio di aver già allenato i giocatori del 2005, 2006 e 2007 che comporranno parte della squadra nerazzurra, ma la sua promozione in C obbligherebbe ad un conseguente cambio tecnico anche nella Primavera.

Sarà il nuovo tecnico, con il ds Fabio Gatti, a dare indicazioni sul mercato e la composizione della rosa. Si dovrebbe ripartire dai 2002 e 2003 più esperti, seppur giovani, come Panada, Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, De Nipoti e il portiere Vismara; dai fuori quota Bergonzi (del ‘99) e Ghislandi (del 2001) e forse dal ritorno di Cortinovis (2001) dalla Triestina. Davanti confermato il 20enne Lonardo. Nel nuovo gruppo ci saranno giocatori del 2006, 2007 e forse persino del 2008. Probabile lancio definitivo del 17enne Idele, bergamasco di origine nigeriana, mentre il 19enne difensore sloveno Obric potrebbe fare il ritiro estivo in prima squadra.

Da valutare la possibilità di far rientrare alcuni giocatori reduci dalla B come i 2002 Cittadini e Zuccon, di ritorno da Frosinone e Salernitana, il 19enne mediano Mendicino (già titolare due anni fa con Modesto) dal Cesena e il 20enne attaccante spagnolo Siren Diao, che torna dal Granada. Un obiettivo di mercato sarebbe il 19enne centrocampista croato Sergej Levak, esploso nella Primavera della Roma.