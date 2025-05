Atalanta U23 eliminata dai playoff di Serie C dopo il pareggio 2-2 a Cerignola

CERIGNOLA (Foggia)Finisce sul più bello l’avventura dell’Atalanta U23 nei playoff nazionali di serie C. Nella gara di ritorno dei quarti di finale, dopo lo 0-0 dell’andata, la Dea pareggia 2-2 a Cerignola prendendo due gol simili dal 68’ al 72’. Il risultato qualifica i pugliesi per via del miglior piazzamento in campionato. Nerazzurri battuti per inesperienza, dopo aver mancato più volte il raddoppio, e forse anche per un calo fisico dopo sei partite ad alta intensità in tre settimane, eliminando Trento, AlbinoLeffe e Torres. Dea protagonista di un primo tempo sempre all’attacco, con Vlahovic che al 2’ si invola verso la porta, costringendo il portiere Greco ad un’uscita rischiosa: l’arbitro Madonia estrae il rosso, ma dopo il consulto Var lo ritira. La formazione nerazzurra pressa alto e al 12’ la sblocca: Panada smista a sinistra e Ceresoli si inventa con il destro un gol spettacolare da fuori, sbloccandola. Tre minuti dopo Vlahovic potrebbe raddoppiare, ma a tu per tu con Greco si fa murare. Poi altre due occasioni nitide per Del Lungo e De Nipoti, che non trovano l’ultimo tocco. E al 42’ altra prodezza balistica di Ceresoli alta di poco. Ripresa con i nerazzurri ancora pericolosi con Panada al 53’ e soprattutto con un’incursione in area di Bergonzi su cui il portiere Greco compie una prodezza. Dea che sembra in controllo ma al minuto 68 la doccia fredda: Achik sfugge a destra e piazza un cross perfetto per Salvemini che appoggia da due passi. La squadra di Modesto va in confusione e quattro minuti dopo, da corner battuto sempre da Achik, incassa il raddoppio dall’altro neo entrato Volpe, liberissimo sul primo palo. Finale pirotecnico con il Cerignola che fallisce il 3-1 con un siluro di Achik respinto da Vismara e la Dea che sbaglia un pallone a porta vuota con Cassa e all’86’ grazie al neo entrato Vavassori.Per i nerazzurri un’eliminazione con tanti rimpianti.

AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23 2-2 (0-1) Marcatori: 12’ pt Ceresoli (AT), 24’ st Salvemini (AC), 27’ st Volpe (AC), 41’ st Vavassori (AT).

Fabrizio Carcano