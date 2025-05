Atalanta U23 sfida AlbinoLeffe nel derby playoff allo Zanica Stadium

L’Atalanta U23, dopo la vittoria nel primo turno a Trento per 2-1, ora non vuole fermarsi nella corsa playoff. Provando a saltare anche l’ostacolo dei cugini orobici dell’AlbinoLeffe, nel derby di stasera allo Zanica Stadium, dove la baby Dea, in due soli precedenti, non ha mai perso: una vittoria per 1-0 con gol di Diao la scorsa stagione, un pareggio in rimonta 2-2 a ottobre, con i gol di Vlahovic e Artesani nel finale dopo il doppio vantaggio dei seriani. In due anni mai un successo della Celeste finora contro i nerazzurri. "Questo è un derby e loro avranno due risultati su tre, noi uno solo. Ma la giusta mentalità nei playoff deve diventare la normalità", ha spiegato dopo il successo di Trento il tecnico nerazzurro, Francesco Modesto, che recupera per la panchina il fantasista De Nipoti. Probabile il tandem d’attacco formato dal cannoniere Vlahovic, 20 gol stagionale, in coppia con Vavassori, 12 reti a sua volta, con il 19enne Cassa, autore di due assist a Trento, da trequartista. Dietro favoriti i più esperti Del Lungo e Ceresoli sul 18enne iberico Navarro, sulle corsie esterne dovrebbero giocare Bergonzi e Bernasconi, con la coppia Gyabuaa-Panada in mediana.

Probabile formazione (3-4-1-2): Vismara; Del Lungo, Obric, Ceresoli; Bergonzi, Gyabuua, Panada, Bernasconi; Cassa; Vlahovic, Vavassori. All. Modesto.Fab.Car.