Atalanta U23 trionfa a Trento: 2-1 e avanza nei playoff

TRENTOImpresa dell’Atalanta U23 che espugna per 2-1 lo stadio Briamasco di Trento conquistando il passaggio al secondo turno dei playoff, dove mercoledì affronterà fuori casa l’AlbinoLeffe. Vittoria costruita con un primo tempo di qualità superiore dei nerazzurri, entrati con il piglio giusto per vincerla, concreti e attenti, con Vlahovic subito pericoloso dopo 3’ e alle sue spalle una squadra compatta, brava a pressare alto. Fino al gol del 18’, grazie ad un rimpallo catturato da Vlahovic, lesto a infilare la sua ventesima rete stagionale. Una volta avanti l’Atalanta U23 insiste, trovando il raddoppio alla mezz’ora: discesa del solito Cassa, centrale, e passaggio smarcante a destra per l’accorrente Panada che trafigge Barlocco in uscita. Al 38’ la rete che rimette il Trento in corsa: corner di Falasco, incornata di Barison sulla traversa e rete da rapace d’area di Petrovic. La squadra di Modesto, prima dell’intervallo, colpisce una traversa con Bergonzi imbeccato da Bernasconi e poi cerca il tris ancora con Bernasconi prima e Bergonzi dopo. Finale con il Trento all’assalto e una serie di occasioni per il neo entrato Peralta e per Maffei, ma Vismara fa buona guardia salvando la sua porta.

Fab.Car.