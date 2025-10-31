L’Atalanta domani a Udine per ritrovare la vittoria smarita. Formazioni e diretta tv

Bergamo, 31 ottobre 2025 – L ’Atalanta domani pomeriggio alle 15 è di scena al BluEnergy Stadium di Udine, in caccia di una vittoria che manca ai nerazzurri in campionato dallo scorso 20 ottobre, dalla trasferta sul campo del Torino.

Dea che va in Friuli praticamente al completo, per la prima volta in questa stagione, al netto di un De Roon acciaccato dopo la contrattura al flessore che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo contro il Milan. Premesse positive, per i nerazzurri che sperano di ritrovare i tre punti dopo una striscia di cinque pareggi consecutivi.

“Contro il Milan abbiamo fatto una partita ottima, dobbiamo essere soddisfatti, il calcio poi è questo, succede che non fai gol e non vinci. Ci mancano tanti punti in classifica, ma dobbiamo mantenere la fiducia e il nostro modo di giocare, perché la squadra sta giocando benissimo. Siamo andati sotto con il Milan dopo due minuti per un gol su rimpallo e non abbiamo perso la testa e abbiamo reagito pareggiandola e questo significa che stiamo bene. Noi siamo sempre stati bene dall’inizio del campionato, solo nel primo tempo contro la Cremonese ho visto un calo e mi ha fatto arrabbiare: spero di non rivedere un tempo così”, ha spiegato, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, il tecnico atalantino Ivan Juric.

Che avverte sulle difficoltà della trasferta a Udine. “L’Udinese è una squadra ben allenata, ha giocatori molto ben dotati fisicamente, vanno molto forte, se rallenti contro di loro vai sotto. Sono una squadra molto solida. Contro la Juventus hanno giocato molto bene”.

Nerazzurri che davanti potrebbero tornare a schierare il tridente con De Ketelaere e Lookman, con una prima punta di ruolo, con Krstovic eventualmente favorito su uno Scamacca da gestire con un minutaggio da far crescere gradualmente.

Juric però potrebbe optare per il modulo con il trequartista, rilanciando da titolare l’ex di turno Samardzic dietro le punte.

“Ora giochiamo tre partite in sette giorni, stiamo giocando sette partite in venti giorni, dobbiamo ruotare tutti i giocatori a disposizione. Scamacca? Sta sempre meglio, spero possa giocare sempre di più.

Lookman? Lo abbiamo spremuto al massimo in questi due mesi, nelle ultime due partite ha giocato tutti i novanta minuti perché volevo che si sbloccasse e ritrovasse sicurezza e dopo il gol credo abbia riacquisito quella fiducia e sicurezza di cui aveva bisogno. Adesso vediamo quanto farlo giocare in queste prossime partite, ma ripeto ci servono tutti, anche Samardzic e Sulemana ci daranno una grande mano.”

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Bayo, Zaniolo.

All. Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, amardzic, De Ketelaere; LPasalic, Zalewski; Sookman.

All. Juric.

Dove vederla: diretta su DAZN dalle 15