Atalanta, ufficiale Kamaldeen Sulemana: ha firmato il contratto a Zingonia

Il primo colpo del mercato estivo dell’Atalanta è Kamaldeen Sulemana, da questo pomeriggio ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro dopo aver superato le visite mediche iniziate lunedì all’Habilita, presso il Gewiss Stadium.

Questo pomeriggio il rito della firma del contratto quadriennale al centro sportivo di Zingonia, con l’amministratore delegato Luca Percassi, e il primo giro per conoscere le strutture e i campi della cittadella atalantina che dal prossimo 14 luglio ospiterà il raduno estivo della Dea.

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Southampton FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kamaldeen Sulemana, 23enne ghanese che nella sua ancora giovane carriera annovera 44 presenze (con 3 gol e 2 assist) in Premier League, 34 presenze (con 5 reti e 2 assist) in Ligue 1, 25 presenze (con 3 assist) nella Championship inglese, 42 presenze (con 14 gol e 5 assist) nella Superliga danese, nonché 4 presenze (con 2 assist) nella Uefa Europa League e 6 presenze (con 1 gol) nella Uefa Conference League”, ha spiegato in una nota la stessa Atalanta presentando il 23enne attaccante ghanese, acquistato dal Southampton per 17 milioni più bonus, come un esterno offensivo che può essere impiegato anche come seconda punta o trequartista.

Nato a Techiman il 15 febbraio 2002, Sulemana è cresciuto nel settore giovanile del Techiman Liberty, per poi essere selezionato dalla Right to Dream Academy, rinomata scuola di calcio che forma i più promettenti giovani africani. Nel gennaio del 2020 – non ancora maggiorenne – l’approdo al Nordsjaelland, in Danimarca, dove gioca in tutte le competizioni 43 partite con uno score personale di 14 reti e 5 assist. Nel luglio del 2021 viene acquistato dalla squadra francese di Ligue 1 del Rennes, dove colleziona 47 presenze, 6 reti e 4 assist in una stagione e mezza, nella quale debutta anche nelle coppe europee, dapprima nella Conference League e poi in Europa League. Nel febbraio 2023 approda in Premier League, acquistato dal Southampton, segnando il suo primo gol inglese in campionato nel pareggio per 4-4 contro il Liverpool.

Con il Southampton totalizza complessivamente 74 presenze (4 le reti e 7 gli assist), di cui 30 (con 2 gol e 3 assist) nella scorsa stagione, dove è stato allenato in Premier League dal nuovo allenatore nerazzurro, Ivan Juric. Ha collezionato anche 20 presenze con la Nazionale del Ghana.