Atalanta, un altro pareggio: 1-1 a Parma. Ora va sciolto il nodo Lookman

Due pareggi in due partite per l’Atalanta che esce dal Tardini di Parma con un altro 1-1 dopo quello casalingo di una settimana fa contro il Pisa. Dea che ha mostrato un miglioramento complessivo nel gioco corale e nella tenuta nell’arco dei due tempi rispetto alla gara precedente, dove il primo tempo era stato nettamente sotto tono.

Il tecnico Ivan Juric ha scelto la strada della continuità, confermando gli stessi undici schierati contro il Pisa, non avendo ancora Ederson a centrocampo, trovando buone risposte nella costruzione, meno nella finalizzazione. Una grande occasione nel primo tempo costruita da Scamacca, su una palla recuperata da De Roon, per un pallonetto finito sul palo con una giocata balistica da applausi. Poi nella ripresa alcuni cross con il neo entrato Krstovic che si è mosso bene in area, innescando lui l’azione del vantaggio con l’assist da dentro l’area per la rasoiata dal limite del jolly Mario Pasalic a undici minuti dal termine.

Sembrava la rete partita, ma il Parma ci ha creduto e ha capitalizzato al massimo una palla inattiva per una punizione pennellata da Valeri per l’incornata dell’ex atalantino Del Prato, murato da Carnesecchi, fulminato però dal tap in da due passi del neo acquisto Cutrone.

Due punti dopo due giornate, peggior avvio come classifica nerazzurra dal 2017: ora Juric attende uno o due rinforzi di mercato, un difensore e probabilmente un centrocampista, ma soprattutto attende di sapere se potrà avere Lookman o meno.

L’assenza dell’anglo-nigeriano in queste prime due partite da soli due gol si è fatta sentire: i due centravanti Scamacca e Krstovic stanno lavorando bene, ma le seconde punte De Ketelaere, Maldini e Sulemana non inquadrano la porta. Un attaccante da 20 gol stagionali come Lookman farebbe tutta la differenza possibile nella linea offensiva nerazzurra.