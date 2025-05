Atalanta, un mercato per rimanere al top. Ma c’è da sciogliere il nodo allenatore

L’Atalanta vuole definire il futuro della sua panchina a breve, entro la fine del campionato, per poi partire subito con il mercato. Dove non ci sarà nessuna rivoluzione.

L’obiettivo societario resta quello di mantenere la squadra ad altissimo livello, tra le prime quattro in campionato e tra le prime 10/12 in Champions, per giocare gli ottavi di finale. Obiettivi sempre ambiziosi per un club che ha alzato molto negli anni l’asticella: ormai per la Dea dei Percassi, rappresentante di un territorio piccolo come Bergamo, sta diventando la normalità affrontare top team delle metropoli europee come Real Madrid, Barcellona, o Arsenal e giocarsela alla pari. E sta diventando normale avere 15/16 nazionali nel proprio organico.