Atalanta volenterosa, Como attento e preciso: un giusto 1-1 che accontenta entrambi

Bergamo, 4 ottobre 2025 – E’ un giusto pareggio quello nel derby regionale lombardo tra un’Atalanta volitiva, spinta dai 23mila della New Balance Arena, ma con troppi assenti ad accorciare le rotazioni, e un Como attento e preciso.

Un 1-1 giusto considerando le occasioni costruite dalle due squadre, con più Dea in termini di quantità e con i portieri entrambi decisivi. Partita che la squadra di Juric ha dominato nel primo quarto d’ora mancando il colpo del ko: dopo il gol di Samardzic dopo appena cinque minuti i nerazzurri hanno visto sfumare il raddoppio su conclusione di Sulemana a porta vuota per un salvataggio miracolo di Perrone. L’uomo decisivo per i lariani in questo derby. Al 19’ il 22enne argentino ha trovato una rete di grinta recuperando palla all’esterno area e piazzando sul palo opposto un tiro cross, regalando l’1-1 ai suoi negato due minuti prima da un miracolo di Carnesecchi su Da Cunha.

Poi squadre lunghe, con Lookman tre volte vicino al gol, ma senza precisione e con la difesa lariana a fare muro. Punto che serve all’Atalanta per restare imbattuta con due vittorie e quattro pareggi: la Dea in questo avvio di campionato ha raccolto già 10 punti, tre in più rispetto alla scorsa stagione con Gasperini. Bene il pareggio per il Como, reduce da un altro pari nell’altro derby con la Cremonese: i lariani salgono così a quota nove punti e restano perfettamente in corsa per le posizioni europee.

Ora la sosta che arriva al momento giusto per l’Atalanta che spera di recuperare nelle prossime due settimane i vari Scalvini, Kossounou, Zalewski, Bellanova, De Ketelaere e Scamacca e poi progressivamente anche Kolasinac, che sta completando il semestrale recupero dopo la rottura del crociato ad aprile. Non solo, Juric conta di riportare nella migliore condizione anche Ederson e Lookman per affrontare l’autunno con le rotazioni al massimo.