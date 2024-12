Atalanta vs Real Madrid: spettacolo e battaglia, vince Ancelotti 3-2

Spettacolo e battaglia tra Atalanta e Real Madrid. Vince la squadra di Ancelotti per 3-2, imponendo la legge del più forte in termini di talento, con i gol delle sue stelle Mbappé, Vinicius e Bellingham, ma la Dea esce tra gli applausi e a testa alta, dopo una partita giocata alla pari, decisa dagli episodi.

Frena l’Atalanta, che resta ferma a 11, ma ancora in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi: servirà raccogliere almeno quattro punti a gennaio nella sfida casalinga con gli austriaci dello Sturm Graz e nell’ultima trasferta a Barcellona.

Partita bella, maschia, combattuta quella del Gewiss. Nei primi dieci minuti il Real Madrid, salito a 9 punti, mostra tutto il suo infinito talento con Brahim Diaz a lanciare in velocità Mbappé che si costruisce tre palle gol in tredici minuti. Dopo novanta secondi il francese tutto solo spara su Carnesecchi bravo in uscita a murarlo. Otto minuti più tardi l’ex PSG si libera di De Roon e insacca il vantaggio ospite con una giocata delle sue.

Al tredicesimo contropiede madrileno innescato da Valverde e stavolta Mbappé sceglie la conclusione da fuori trovando una respinta reattiva di Carnesecchi. L’Atalanta dal quarto d’ora cresce, comincia a pressare e a salire ma dietro Rudiger toglie ogni spazio a De Ketelaere e quando Lookman mira in porta ci sono i guantoni di Courtois a respingere. Al 35’ Mbappé esce zoppicante, lasciando il posto a Rodrygo.

La Dea continua nel suo pressing, senza scomporsi, e viene premiata nel tempo di recupero prima dell’intervallo: Pasalic lancia Kolasinac steso da Tchouameni, rigore e dal dischetto De Ketelaere trafigge il connazionale Courtois mettendo nel sette l’1-1.

Ripresa con l’Atalanta pericolosa al 54’ quando Courtois deve distendersi su una rasoiata di Lookman. Proprio sul più bello pero’ ecco la classe del Real: giocata del solito Brahim Diaz, rimpallo sfortunato di Ederson che smarca Vinicius letale in girata di sinistro per il 2-1 al 56’. Due minuti più tardi un lancio delle retrovie lancia Bellingham che in uno contro uno brucia De Roon piazzando il tris.

Sembra finita ma l’Atalanta non si arrende e riparte a testa bassa con il pressing e le discese: Lookman trova un paio delle sue giocate e Courtois respinge, ma al 64’ non può nulla su un siluro da sinistra dell’anglo-nigeriano.

Sul 2-3 la Dea ci ha provato, sprecando due occasioni ghiotte con Kolasinac in contropiede e con Ruggeri e trovando il solito Courtois a respingere su Retegui che al 94’ manca a porta libera il 3-3.