Atalanta, Bellanova fuori per tre settimane: salterà anche l’Italia
Per Kossounou edema muscolare con lesione parcellare del bicipite femorale della coscia destra
Bergamo, 2 ottobre 2025 – Piove sul bagnato, in termini di infortuni, per l’Atalanta che perde anche Raoul Bellanova per una ventina di giorni. Il 25enne laterale milanese, uscito claudicante alla fine del primo tempo della sfida di Champions contro il Bruges, ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro.
L’esterno classe 2000 dovrebbe rientrare il 25 nella trasferta di Cremona oppure nella successiva sfida del 28 contro il Milan: Bellanova dovrà anche rinunciare all’attesa convocazione della Nazionale italiana di Gattuso per i prossimi impegni azzurri di ottobre.
Contro il Bruges è uscito dolorante anche Odilon Kossounou, per cui l’esito degli approfondimenti strumentali è stato un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra, il cui decorso verrà monitorato di giorno in giorno. Difficile però che il 24enne centrale ivoriano possa recuperare per il derby casalingo di sabato sera contro il Como.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su