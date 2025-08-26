Bentornato Scamacca. L’Atalanta ritrova il bomber. Gol, traversa e anche assist con un pensiero a... Gattuso

L’Atalanta sorride per avere ritrovato il suo bomber, Gianluca Scamacca, tornato a segnare dopo 453 giorni: ultima rete il 26 maggio 2024 contro il Torino. Poi la rottura del legamento crociato ad agosto e la lesione del tendine a febbraio. "E’ più avanti di quanto pensavamo. Mi auguro che continui così: può diventare decisivo", lo ha elogiato Ivan Juric. Che può dormire sonni tranquilli: lo Scamacca visto contro il Pisa, se non avrà problemi fisici, potrebbe valere i 25 gol segnati lo scorso anno da Retegui. Una buona notizia anche per il ct azzurro Gattuso.

Dea che si prepara a vivere un’ultima settimana rovente di mercato. El Bilal Toure’ è approdato al Besiktas. Bagagli pronti anche per tre ragazzi della panchina: il 22enne difensore milanese Bonfanti potrebbe tornare in prestito al Pisa, dove ha giocato lo scorso anno in B. E il 20enne laterale Palestra andrà in prestito al Cagliari come il 22enne centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana. "Hanno bisogno di giocare", li ha congedati lo stesso Juric. Che attende un altro difensore ("Dietro siamo pochi") con il nome caldo dell’olandese Calvin Stengs, 27 anni a dicembre, in uscita dal Feyenoord. Poi arriverà un centrocampista: la dirigenza sta trattando con il Milan il 23enne statunitense Yunus Musah (per 25 milioni). Se arrivasse sarebbe il quarto in mediana con De Roon, Ederson e Pasalic: a quel punto partirebbe Brescianini, cercato dal Napoli che offre 15 milioni.