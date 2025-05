Bergamo in festa: Atalanta vicina alla Champions League contro la Roma di Ranieri

Questa sera Bergamo potrebbe fare ancora festa (ma sarebbe sobria in segno di rispetto per il lutto recente di Riccardo Claris, il tifoso ucciso nove giorni fa) per la quinta qualificazione in Champions, per il terzo posto e per l’ottava qualificazione europea in nove anni. Tanti traguardi, con un solo successo. In mezzo la Roma, battuta 2-0 all’andata all’Olimpico con i gol di De Roon e Zaniolo, quando la squadra capitolina soffriva ancora in zona retrocessione, ma mostrava i primi segni di ripartenza, dopo appena una settimana di cura garantita da Claudio Ranieri. Sei mesi dopo la Lupa corre verso l’Europa, sesta con 63 punti dopo una striscia stellare di 18 risultati utili consecutivi, con 31 gol segnati e appena 9 subiti in un grande 2025 di rilancio. Ennesimo miracolo compiuto da ‘Sir Claudio’, che adesso, per completarlo, ha bisogno di un successo a Bergamo, per scavalcare Juventus e Lazio e issarsi in solitaria al quarto posto con 66 punti. Un sorpasso che risulterebbe decisivo a due giornate dal termine.

Difficile però, perché stasera la Dea, terza a 68, non fa sconti e vuole fare festa. Ai bergamaschi in realtà basterebbe anche un pareggio per blindare il terzo posto, salendo a 69 e mettendo cinque lunghezze sulla Juve e le due romane, avendo altri due match point domenica prossima sul campo del Genoa e poi in casa contro il Parma. Ma i nerazzurri, dopo una striscia salutare di tre vinte e una pareggiata, vogliono chiudere i conti il prima possibile. Tanti gli assenti da entrambe le parti, formazioni inevitabilmente rimaneggiate e ultime energie da spremere. Sfida nella sfida quella tra Gasperini e Ranieri: negli ultimi anni ha quasi sempre vinto Gasp, quando il tecnico di Trastevere allenava la Sampdoria e il Cagliari, ma la scorsa primavera fu proprio l’ex mister del Leicester a imporsi con i sardi, nell’unica sconfitta primaverile della Dea. Partita con tanti ex (Toloi tra i nerazzurri, Gollini, Mancini e Cristante tra i giallorossi) e particolare per i possibili incroci estivi di mercato: perché dall’Urbe continuano a rimbalzare voci di un interessamento concreto della Lupa per affidare la prossima panchina a Gasperini, nonostante la smentita pubblica di un mese fa di Ranieri a riguardo.

Probabile formazione (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. All. Gasperini.