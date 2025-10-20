Bernasconi c’è. CDK non punge. Maldini spento

CARNESECCHI 6. Una facile parata su Basic nel primo tempo, una ripresa da spettatore.

DJIMSITI 6. Fa il suo di mestiere sulla corsia dove sale Zaccagni. Ripresa da spettatore anche per lui.

HIEN 6. Duella di fisico con Dia che non riesce mai a puntare la porta.

AHANOR 6. A 17 anni sta giocando da titolare con personalità matura. Peccato per il gol fallito a inizio ripresa.

ZAPPACOSTA 6,5. Gioca di cuore e polmoni, corre tantissimo e rischia di risolverla con un palo clamoroso nel finale.

EDERSON 6. Senza De Roon ha fatto pentole e coperchi in mezzo ma senza salire in attacco dove spesso fa la differenza.

PASALIC 6. Gara di sostanza in mezzo al posto di De Roon, contiene Guendouzi. Esce dopo un giallo.

BERNASCONI 6,5. Quarta gara da titolare per questo 22enne salito dalla under 23 di C. Sta crescendo di gara in gara.

DE KETELAERE 5,5. Non ha minimamente impattato, mai aggressivo, non ha dato spinta.

SULEMANA 6. Tanta buona corsa, qualche dribbling, ma senza mai attaccare la porta.

LOOKMAN 6. Partita generosa, con tanto movimento. Nella ripresa si è divorato un gol di testa e ha sfiorato la rete con un rasoterra.

ALL. JURIC 6. Sta ruotando gli attaccanti senza trovare però le risposte giuste. La sua Dea ha carattere, cuore ma manca l’ultimo passo e ha rallentato con tre pareggi.

De Roon 6. Entra per dare sostanza in mezzo, sfiora il gol.

Krstovic 5,5. Non aggredisce l’area laziale, non impatta.

Scalvini 6. Utile per dare energia.

Maldini 5. Sbaglia ogni pallone che tocca, è in crisi e non ha fiducia.

VOTO SQUADRA 6

Fab. Car.