Crisi Atalanta: tre sconfitte consecutive, senza segnare un gol

Bergamo, 6 aprile 2025 – Blackout Atalanta. Il primo vero blackout in nove anni di gestione Gasperini. La sconfitta interna con la Lazio rappresenta la terza sconfitta consecutiva, senza segnare un gol. Difficile trovare un momento così nero nel ciclo gasperiano: è accaduto solo due volte, nel 2018 e nel 2022, di vedere la Dea al tappeto tre volte consecutive, ma allora il filotto negativo era arrivato dopo le eliminazioni in Europa League. Ma in quei filotti negativi c’erano stati dei gol. Adesso nessuno. Nerazzurri in caduta libera al Gewiss: da gennaio in sette gare casalinghe di campionato nel 2025 appena quattro punti e appena quattro gol segnati. L’ultimo gol in casa risale al primo febbraio contro il Torino, rete nel primo tempo di Djimsiti.

Eppure fino a tre settimane fa la Dea era in piena corsa per lo scudetto, staccata di sole tre lunghezze dalla capolista Inter: adesso i punti di ritardo dai milanesi sono diventati dieci, ma il sogno scudetto è archiviato già dalla scorsa sconfitta di Firenze. E ora l’obiettivo stagionale di conquistare un posto per la prossima Champions sembra vacillare in maniera preoccupante: domenica prossima al Gewiss ci sarà un vero e proprio spareggio contro il Bologna, poi la domenica di Pasqua la trasferta al Meazza in casa del Milan.

La Dea dovrà cercare di ritrovare il gol per non avvisarsi ed entrare in una crisi di gioco e risultati che si sta materializzando in questo avvio di primavera, dopo un autunno strepitoso e un inverno iniziato bene ma poi di drastico calo. Lookman e Retegui non segnano da tre giornate, De Ketelaere non segna dal 22 dicembre, Samardzic in campionato non segna da ottobre, Maldini da quando è a Bergamo non ha mai segnato. Il calo dell’Atalanta parte dalla crisi realizzativa dei suoi attaccanti, ma dietro la difesa, pur giocando sempre con i titolari, continua a sbandare e prendere gol dai calci piazzati o in contropiede, con disattenzioni collettive.

"Questa è una striscia di non vittorie che ci penalizza, poi partite come quella di oggi ancora di più. Dobbiamo avere una grande reazione, quello che non abbiamo fatto in queste tre partite lo possiamo fare nelle prossime, che sono ancora parecchie", ha sottolineato Gasperini a fine gara. Escludendo che ci sia un nesso tra questa crisi della squadra e le sue dichiarazioni, a fine febbraio, sulla sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club nerazzurro: “Dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 contro l'Empoli e 4-0 contro la Juventus. Mi sembra una cosa di comodo gettata così. Nessuno si è mai tirato indietro”.