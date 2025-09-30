L’Atalanta rimonta il Bruges: Samardzic e Pasalic regalano la vittoria

Bergamo, 30 settembre 2025 – L’Atalanta si prende la sua rivincita sul Bruges, dopo l’eliminazione a febbraio nei playoff, e in rimonta nella ripresa batte i belgi per 2-1, conquistando così i suoi primi pesantissimi punti in Champions.

Vittoria figlia dell’assedio finale e dei cambi operati a mezz’ora dalla fine dal tecnico Juric (acclamato dalla curva alla fine) che, togliendo Ederson e Lookman, entrambi ancora non al meglio della condizione, per inserire la velocità di Sulemana e la fantasia di Samardzic, ha cambiato il passo alla sua squadra.

Dea brava a crederci fino alla fine, nonostante una prima ora di gioco complicata per la bravura tattica degli avversari. Bruges nel primo attento a difendersi con ordine e meccanismi collaudati, senza mai costringere il portiere Jackers a distendersi. L’Atalanta calcia da fuori con Bernasconi e con un pimpante Ederson ma senza inquadrare lo specchio della porta e le serpentine di Lookman vengono rimpallate.

Lo svantaggio

Dalla mezz’ora i belgi salgono con le ripartenze e al 38’ colpiscono a freddo: palla persa sciaguratamente da De Roon fuori area, recupero di Forbs e pallone al greco Tzolis che elude Djimsiti spostandosi la palla e piazzandola nell’angolo lontano per Canrnesecchi.

Ripresa con l’Atalanta costretta a sostituire prima Bellanova e poi Kossounou per due problemi muscolari all’adduttore e al flessore: Juric abbassa De Roon da difensore e schiera Musah in mediana. La Dea cerca la porta con Ahanor di testa, con una conclusione di Lookman in penetrazione da sinistra e poi cambia ritmo offensivo inserendo Sulemana e Samardzic.

Samardzic festeggia il gol dell'1-1 su rigore

Il pareggio

Il pareggio arriva al 73’, da una palla rubata a metà campo da Sulemana, che costringe il portiere Jackers a uscire alla disperata travolgendo l’accorrente Pasalic. Penalty e dal dischetto Samardzic, freddo, ritrova il gol che gli mancava da nove mesi.

Il Bruges reagisce sfiorando nuovamente il vantaggio con il neo entrato Vermant che su errore in retro passaggio di Musah scavalca Carnesecchi ma da posizione angolata mette a lato.

Il gol-vittoria

L’inerzia però è girata verso l’Atalanta che spinge con convinzione assediando i belgi, salvati da errori di mira, fino alla resa a quattro minuti dalla fine: cross da sinistra di Samardzic, spizzata di Musah e Pasalic da due passi anticipa tutti per l’incornata vincente.

Il 30enne croato è l’uomo del match: si è procurato il rigore del pari e ha segnato il 2-1. Dea che, tolta la pessima serata di Parigi, sta viaggiando, considerando anche il campionato, con tre vittorie e tre pareggi in sette partite.