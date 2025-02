Atalanta, arriva il Cagliari degli ex: Lookman non ce la fa, Samardzic e Toloi titolari

Bergamo, 14 febbraio 2025 – Di nuovo in campo. Domani pomeriggio, sabato 15 febbraio, con inizio alle 15 l’Atalanta, terza in classifica con 50 punti, riceve al Gewiss il Cagliari, meno della metà dei punti, a quota 24, appena fuori dalla zona caldissima dopo il rigenerante successo nel confronto diretto contro il Parma.

Partita da vincere a tutti i costi per la Dea, per provare ad accorciare su Napoli e Inter attesi dalle trasferte difficili sui campi di Lazio e Juventus.

La formazione

Gasperini, dopo le fatiche di mercoledì sera a Bruges, ritrova il portiere titolare Carnesecchi e l’esterno Ruggeri, entrambi recuperati dopo l’influenza, ma non ritrova Kolasinac, Maldini e soprattutto Ademola Lookman: l’attaccante anglo nigeriano non è ancora pronto dopo tre settimane di stop per la lesione al collaterale del ginocchio destro. Rientrerà martedì sera nel match da dentro o fuori dei playoff di Champions contro il Bruges.

Davanti ci saranno gli unici due attaccanti disponibili, il cannoniere Retegui e De Ketelaere, alle loro spalle da trequartista dovrebbe giostrare Samardzic, preferito a Pasalic per le sue maggiori doti offensive.

Per il resto uomini contati per Gasperini che dietro dovrebbe rilanciare il capitano Toloi con Hien e Djimsiti. Sulle corsie esterne ballottaggio a destra tra Bellanova e Cuadrado, con Ruggeri a sinistra e il giovane Palestra pronto per la ripresa, oltre a Zappacosta, l’unico che potrebbe rifiatare in vista della Champions.

In mezzo i soliti De Roon e Ederson che nella ripresa potrebbero lasciare spazio a Brescianini e a Sulemana, uno dei due ex di turno con Bellanova.

Sfilata di ex

Tanti gli ex nel Cagliari, da Palomino ad Adopo, da Zortea al bomber bergamasco Roberto Piccoli: il 24enne attaccante di Sorisole è ancora di proprietà dell’Atalanta, ma il Cagliari dovrebbe esercitare il diritto di riscatto a fine stagione. Tra i rossoblù out davanti Gaetano, ma il tecnico Nicola ritrova il velocissimo Luvumbo.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Piccoli, Luvumbo. Allenatore: Nicola.

Dove vederla: diretta sabato alle 15 su DAZN