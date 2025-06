Calciomercato Atalanta: Carnesecchi nel mirino dello United, Bellanova piace ad Aston Villa e Fulham

Bergamo, 14 giugno 2205 – England calling per i millennials atalantini. Nelle ultime ore le ricche società della Premier League hanno messo gli occhi su due talenti emergenti dell’Atalanta e dell’Italia, entrambi classe 2000: Marco Carnesecchi e Raoul Bellanova.

Il portiere riminese, reduce da un anno e mezzo strepitoso, da ‘marziano’, da para tutto, inevitabilmente sta attirando l’attenzione di tutti i top club. Su di lui sembrerebbe esserci il fortissimo interesse del Manchester United che starebbe per salutare l’ex interista Andre’ Onana dopo appena due anni e per sostituirlo guarda al campione del mondo argentino Emiliano Martinez o in alternativa al numero uno nerazzurro.

L’Atalanta, che valuta Carnesecchi intorno ai 40 milioni come quota minima, non ha intenzione al momento di cedere il suo portiere titolare, soprattutto dopo aver salutato in pochi giorni i suoi due vice delle ultime stagioni: Juan Musso, ceduto definitivamente all’Atletico Madrid, e Rui Patricio, che si e’ accasato all’Al Ain negli Emirati Arabi Uniti.

Negli ultimi anni la dirigenza atalantina ha venduto allo United prima Amad Diallo, nel 2021, per 30 milioni, poi Rasmussen Hojlund, nel 2023, per 75 milioni.

Gli osservatori dei Red Devils sono stati più volte avvistati in tribuna a Bergamo per vedere da vicino i gioielli nerazzurri, da Ederson a Retegui, e ovviamente anche Carnesecchi.

La Dea non ha intenzione nemmeno di vendere Bellanova: sul laterale milanese sono piombati l’Aston Villa e soprattutto il Fulham. Anche in questo caso la base per una trattativa sarebbe intorno ai 40 milioni, considerando che solo dieci mesi fa l’esterno di Rho e’ stato acquistato dal Torino per 22 milioni. Su Bellanova peraltro c’è anche il forte interesse del Napoli. Difficile, però, che l’Atalanta si privi di questi due giocatori, peraltro giovani e con ancora margini di miglioramento.