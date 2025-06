Calciomercato Atalanta, trattativa col Genoa in dirittura d’arrivo per Honest Ahanor

Visite prodromiche alla firma del contratto quadriennale (ingaggio da 1,6 milioni annuali) con la Dea. Sta dunque iniziando l’avventura in nerazzurro per l’esterno offensivo classe 2002, prelevato dal Southampton per 17 milioni più bonus, fortemente voluto dal neo tecnico Ivan Juric che lo ha allenato la scorsa stagione per quattro mesi.

Giocatore di potenza fisica, energia, bravo nel dribbling e nella corsa, abile nel saltare l’uomo e puntare l’area. Un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri presenti nella rosa nerazzurra, acquistato nel presente (a prescindere dalla cessione o meno di Lookman), per avere una freccia in più nell’arco offensivo, ma anche in ottica futura: a Juric il compito di migliorarlo e valorizzarlo.

Soprattutto da un punto di vista realizzativo. Sulemana finora ha infatti dimostrato di essere un ottimo suggeritore, ma di avere carenze come finalizzatore: 14 gol in 43 partite da giovanissimo in un biennio formativo con i danesi del Nordsjaelland, in 43 gare, poi a 19 anni il salto di qualità, in Francia, con il Rennes, dove è esploso con 6 gol e 4 assist in 47 partite, quindi il Southampton dove nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze con 2 gol e 3 assist tra campionato e coppe interne, con uno score di 26 presenze, un gol e un assist in Premier League. Il neo nerazzurro Sulemana vanta anche 19 presenze nella nazionale del Ghana.

Intanto la dirigenza nerazzurra è vicina a chiudere l’accordo con il Genoa per il 17enne terzino sinistro Honest Ahanor: arriverà a Bergamo per 15 milioni più bonus futuri, firmerà un quinquennale con la Dea.