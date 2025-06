Calciomercato, blitz dell’Atletico Madrid per Matteo Ruggeri: pronti 20 milioni per l’Atalanta

Bergamo, 26 giugno 2025 – Blitz dell’Atletico Madrid per Matteo Ruggeri, laterale sinistro dell’Atalanta.

Le prestazioni fornite all’Europeo Under 21 dall’esterno della Val Brembana, 23 anni da compiere tra due settimane, avrebbero convinto i Colchoneros, su forte spinta del tecnico argentino Diego Simeone, a investire 20 milioni per portare il ragazzo nato a San Giovanni Bianco in maglia biancorossa. Trattativa in corso con la dirigenza atalantina ma già indirizzata verso una fumata bianca che potrebbe arrivare entro la fine settimana.

La Dea sarebbe orientata a lasciar partire Ruggeri - peraltro protagonista di un’ultima stagione non così esaltante, tanto da aver perso il posto da titolare da gennaio in poi - per 20 milioni (sarebbe una plusvalenza totale, trattandosi di un prodotto del vivaio) e il calciatore brembano avrebbe già espresso il suo via libera al trasferimento a Madrid, dove troverebbe tra i compagni il portiere argentino Juan Musso, ceduto a inizio giugno dalla Dea per 4 milioni.

Canterano entrato nel settore giovanile nerazzurro a soli 10 anni, tutta la trafila fino alla Primavera con cui ha vinto lo scudetto di categoria nel 2020 (e perso quello 2021 nella finale contro l’Empoli), Ruggeri e’ entrato in prima squadra nell’estate 2020, nei giorni in cui diventava maggiorenne, debuttando a novembre 2020 da titolare lanciato da Gasperini in campionato contro l’Inter e a distanza di pochi giorni in Champions, nel finale contro il Liverpool.

Poi un anno in prestito in alla Salernitana, protagonista con 14 presenze nella rimonta salvezza dei campani insieme a Ederson, quindi nel 2022 il ritorno a Bergamo, ventenne, per una prima stagione ancora di apprendistato: nel 2023-24 l’esplosione, diventando titolare a sinistra, giocando praticamente sempre, segnando anche due reti in Europa League a Lisbona contro lo Sporting e in casa nella semifinale contro il Marsiglia. In quattro anni Ruggeri ha collezionato 109 presenze (di cui 85 in A) con la maglia dell’Atalanta, con 2 gol.