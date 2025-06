Calciomercato Atalanta: è fatta per Kamaldeen Sulemana, preso dal Southampton per 17 milioni

Bergamo, 27 giugno 2025 – E’ fatta per Kamaldeen Sulemana all’Atalanta. Nella notte la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con il Southampton per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante ghanese classe 2002 per 17 milioni più bonus e il 10% ai britannici su un’eventuale futura rivendita del giocatore. Che firmerà un quadriennale con ingaggio da 1,6 milioni annuali, non appena avrà superato le visite mediche di rito.

Di fatto la Dea, che mercoledì aveva ceduto al Cagliari sia Roberto Piccoli che Michel Adopo per la cifra complessiva di 16,5 milioni, ha finanziato l’operazione con la partenza dei due giocatori già in prestito al Cagliari questa stagione, due giocatori a costo zero perché Piccoli era un prodotto del settore giovanile e Adopo era arrivato due anni fa a parametro zero da svincolato.

Sulemana, dopo il riscatto di Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen per 20 milioni, rappresenta il primo vero colpo estivo del mercato nerazzurro. Il ghanese classe 2002 arriva a prescindere o meno dalla eventuale cessione estiva di Lookman. Il nuovo tecnico Ivan Juric, che lo ha allenato la scorsa stagione con i Saints, lo ha fortemente voluto per avere un’opzione offensiva ulteriore, per avere un attaccante dalle caratteristiche diverse dagli altri per la sua fisicità, il suo saltare l’uomo e giocare uno contro uno puntando l’area.

Pur senza grandi doti realizzative: 14 gol in 43 partite in Danimarca nel biennio formativo con il Nordsjaelland, 6 gol e 4 assist in 47 gettoni nella Ligue 1 francese dove è esploso ventenne nel Rennes. Dal gennaio 2023 nel Southampton, con l’altalena tra Premier League e Championship, con 74 presenze con 4 gol e 7 assist: nell’ultima stagione in Premier per lui 26 presenze con 1 gol e 2 assist. Sulemana per ora è stato più un suggeritore che un finalizzatore.