Atalanta, il ghanese Ibrahim Sulemana in uscita: richieste da Cagliari e Parma

Bergamo, 27 agosto 2025 – Movimenti in uscita nel centrocampo dell’Atalanta. La dirigenza nerazzurra continua a trattare con il Milan per raggiungere un accordo intorno ai 25 milioni per il 23enne centrocampista americano Yunus Musah, che a Bergamo porterebbe esperienza internazionale, qualità e fisicità. Arriverebbe per fare il quarto a centrocampo dietro a De Roon (che viaggia verso i 35 anni), Ederson e al jolly Pasalic e per crescere per diventare titolare l’anno prossimo. Al tempo stesso si lavora alle uscite di uno o due centrocampisti che rischiano di non avere spazio. Bagagli pronti per Ibrahim Sulemana, non convocato domenica contro il Pisa, su cui il tecnico Ivan Juric è stato lapidario, riferendosi domenica sera in conferenza stampa a lui e a Marco Palestra: “Credo debbano diventare protagonisti in altre squadre. Sono ragazzi splendidi, fare un altro anno allenandosi forte senza giocare non sarebbe buono per la loro crescita". Palestra da ieri è ufficialmente al Cagliari in prestito annuale e Sulemana potrebbe raggiungerlo a breve. Per il 22enne centrocampista ghanese sarebbe un ritorno, dopo una stagione di apprendistato a Bergamo, in rossoblu dove ha disputato 46 partite, di cui 24 in A, nel biennio sardo con Claudio Ranieri in panchina. Sulemana a maggio è stato l’eroe a sorpresa della qualificazione Champions con il gol decisivo nel confronto diretto contro la Roma, impresa balistica che ha illuminato una stagione ai margini, con appena 10 presenze e 2 gol (avrebbe poi segnato anche nella gara successiva contro il Genoa). Nelle ultime ore però su Sulemana è piombato anche il Parma, altra squadra che potrebbe garantirgli un’annata di crescita e grande utilizzo. In stand by anche Marco Brescianini, non utilizzato domenica contro il Pisa. Il 25enne centrocampista di Erbusco attende di conoscere il suo futuro, legato alla trattativa con il Milan per Musah: se arrivasse l’americano per lui non ci sarebbe spazio nelle rotazioni. Su Brescianini c’era un forte interesse del Napoli, che nelle ultime ore ha però messo nel mirino, per il suo centrocampo, l’ex Elmas, ormai vicinissimo al ritorno in maglia azzurra.