CALO VISTOSO DEl belga dall’inizio del 2025. Atalanta preoccupata, De Ketelaere “sparito“

L’Atalanta per la volata scudetto ha bisogno di ritrovare il miglior Charles De Ketelaere, “desaparecido“ da Natale. Il gioiello fiammingo, 24 anni lunedì prossimo, è calato progressivamente di rendimento da inizio gennaio in poi: dal punto di vista fisico in primis, forse preventivabile dopo un 2024 a tavoletta (è andato anche agli Europei, dove però ha giocato appena cinque minuti), cui è seguito anche un calo complessivo nel rendimento. Certificato dai numeri: il 22 dicembre, dopo essere stato il match winner nella gara casalinga contro l’Empoli, l’attaccante di Bruges era a 10 gol e 9 assist. Nei due mesi e mezzo successivi solo un gol e due assist, peraltro in due gare stravinte per 5-0: un gol e un assist contro lo Sturm Graz in Champions a gennaio, un assist a Verona a febbraio. Troppo poco per uno come lui. Il CDK dell’ultimo bimestre non ha impattato, non ha trovato quelle giocate di fantasia, talento e atletismo che gli hanno consentito la stagione precedente di piazzare 14 gol e 11 assist e di crescere in questa prima metà di stagione con 11 gol e 11 assist. E senza il suo contributo offensivo l’attacco atalantino si è bloccato in casa con appena quattro gol in cinque gare casalinghe di campionato. Gasperini, in questa fase finale senza turni infrasettimanali, lavorerà per riportare l’ex rossonero nella condizione fisica ottimale, altrimenti dovrà dare spazio nel ruolo di punta esterna all’alternativa Daniel Maldini.

Fabrizio Carcano