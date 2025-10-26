Atalanta, delusione dopo il pareggio a Cremona, Carnesecchi: “Dobbiamo darci una sveglia”

Bergamo, 26 ottobre 2025 – “Ora dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno". Le parole del portiere Marco Carnesecchi, dopo l’ennesimo pareggio in campionato, fotografano la situazione di malcontento dell’Atalanta dopo il derby a Cremona, con il sesto pareggio in otto giornate. Dea ancora imbattuta, con due vinte (a settembre) e sei pareggiate, ma con 12 punti i nerazzurri sono fuori dalle prime sette posizioni che qualificano alle coppe europee. Situazione insolita per un’Atalanta abituata dal 2018 a stare stabilmente tra le prime cinque del campionato.

“Stiamo bene, non è un problema dell'attacco, ma di tutti quanti, ma così il campionato diventa difficile, dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno”, ha sbottato il 25enne portiere riminese ai microfoni di SkySport nel dopo partita. Dichiarazioni che non piaciute al tecnico Ivan Juric che nelle interviste successive ha replicato: “Carnesecchi ha sbagliato completamente, deve parare e parlare molto di meno e concentrarsi sul lavoro. Non credo che sia indicato per parlare della situazione. È un bravissimo ragazzo, lo vedo come lavora, ma impegnarci di più assolutamente no, non è un discorso da fare”.

Sulla stessa linea di Carnesecchi anche l’opinione del laterale polacco Nicola Zalewski, per cui: “Bisogna continuare a lavorare e migliorare le cose che in questo periodo non vanno. Ci manca un po’ di fortuna in zona gol, usciremo da questo momento molto in fretta perché il mister ci ha portato una grande mentalità. Usciremo con lavoro e fatica, è più un problema di testa che di tecnica e lo dimostriamo tutte le domeniche. Poi quando la palla inizia a non entrare, vai un po’ il tilt, le gambe iniziano ad andare meno. Ma con il lavoro ne usciremo”.

Ora per l’Atalanta due giorni per preparare il big match di martedì sera alla New Balance Arena contro il Milan. Rossoneri che non battono la Dea dal maggio 2022: da allora un pareggio e due vittorie atalantine a Bergamo, due pareggi e una vittoria atalantina al Meazza.