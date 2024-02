Carnesecchi ci prova. Difesa bocciata. Koop, auguri amari

CARNESECCHI 5,5 Si salva dal naufragio con la parata su Darmian e il rigore respinto a Martinez, che però lo sorprende sul 2-0.

SCALVINI 4,5 Brutta serata, sempre in ritardo, forse non al meglio dopo la lussazione alla spalla.

DJIMSITI 4,5 Serata difficile per lui su Lautaro, a tratti immarcabile, spesso lasciato solo dai compagni

KOLASINAC 4,5 Anche lui forse non al meglio, dalla sua parte l’Inter ha affondato facile fino al 3-0.

HATEBOER 4,5 Non chiude su Lautaro sul raddoppio, commette il fallo di mano sul rigore che porta al 3-0.

PASALIC 5 Schierato al posto del diffidato De Roon ha fatto quello che poteva in mezzo contro Asslani

EDERSON 5 Finché c’è stata partita ha cercato di chiudere in mezzo contro Barella e ha aiutato la difesa in difficoltà

ZAPPACOSTA 5 Sulla sua corsia Darmian ha dominato per un’ora, non ha mai affondato

KOOPMEINERS 5 Festeggia male il suo 26esimo compleanno con una prestazione opaca

MIRANCHUK 5 Commette il fallo di mano sull’azione del possibile vantaggio. Poi si fa vedere pochissimo

DE KETELAERE 5 Sul gol del vantaggio annullato era stato pronto, poi è sparito con il resto dei compagni

ALL. GASPERINI 5 Ha sbagliato la formazione, risparmiando De Roon per lo scontro di domenica contro il Bologna, ha ritardato i cambi dopo l’intervallo aspettando troppo.

Lookman 5,5 È entrato suo 3-0 e la squadra non ha poi giocato. Adopo 5 Mezz’ora di contrasti in mezzo, sbaglia pure qualche passaggio. Hien 5,5 Dietro, in una difesa che affondava, ha faticato anche lui. Bakker 5 Anche per lui mezz’ora complicata. Ammonito. Toure’ 5,5 Terza presenza stagionale, senza acuti

Voto squadra 5

Fabrizio Carcano