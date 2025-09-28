Carnesecchi eroe. Errore Kossounou. Pasalic, che lotta

CARNESECCHI 7,5. Due respinte importanti nel primo tempo su Adzic, poi ordinaria amministrazione fino al miracolo nel finale su McKennie.

DJIMSITI 6,5. Bene in chiusura su Openda e su Yildiz, gioca di mestiere ed esperienza.

KOSSOUNOU 5. Gravissimo l’errore che libera Cabal, ma sbaglia palloni anche nel primo tempo.

AHANOR 7. Un’altra prova matura per il ragazzino di 17 anni che gioca senza paura e con personalità, crescendo nella ripresa

BELLANOVA 6,5. Grande lavoro a destra, aiuta a chiudere sul temuto Thuram e corre tanto

DE ROON 5,5. Ottima gara in mediana contro Thuram, rovina la sua prestazione con il giallo nel finale, rosso che poteva costare caro

PASALIC 6,5. Anche lui fa bene in mezzo duellando contro l’ex Koopmeiners e regala una perla con il lancio che smarca Krstovic che fallisce il 2-0

SAMARDZIC 5,5. Non trova la posizione, spesso è slegato dai centrocampisti, fatica a impattare

SULEMANA 7,5. Secondo gol dopo quello al Torino, un gol alla Lookman. Sta diventando un fattore per la Dea.

KRSTOVIC 5,5. Il gol che si è divorato nella ripresa, solo in contropiede, è costato due punti in classifica

ALL. JURIC 7. Sta facendo meglio come punti di Gasperini. Sta plasmando la sua Dea pugnace e combattiva. Sulemana è una sua scelta vincente.

De Ketelaere 6. E’ entrato quando la squadra ha iniziato ad abbassarsi e ha lottato. Musah 6. Aiuta a contenere nel finale. Brescianini 6. Con la squadra in dieci ha dato una mano

VOTO SQUADRA 6,5

Fab. Car.