Carta a sorpresa di Gasp. Pronto Adopo per De Roon

Domani alle 18 al Gewiss Stadium arriva il Napoli per un primo spareggio Champions. Partita da sempre ad alta tensione agonistica (e anche temuta per l’ordine pubblico e infatti le autorità hanno deciso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania), diventata negli ultimi anni uno scontro da alta classifica. Azzurri quarti con 21 punti, nerazzurri quinti con 20. La gara contro il Napoli riporta in auge ricordi non troppo lontani: il 3 ottobre 2016 la squadra partenopea, allenata da Sarri, con i vari Higuain, Hamzik e Insigne in campo, strafavorita alla vigilia, venne battuta a sorpresa 1-0 da quella che forse si può definire la prima Dea di Gasperini. Era la settima di campionato, i bergamaschi erano in zona retrocessione dopo 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, e Gasperini (fischiato due settimane prima dal pubblico dopo la sconfitta interna contro il Palermo) schierò una squadra rivoluzionata e inedita, lanciando nella mischia da titolari i quasi debuttanti Caldara, Gagliardini e Petagna, quest’ultimo autore del gol decisivo. Da quella partita, coraggiosa, quasi incosciente, l’Atalanta spiccò il volo verso l’Europa aprendo il “settennato” di vittorie gasperiniane.

Quella di domani sarà ovviamente un’altra sfida, con l’Atalanta imbottita di nazionali di alto livello, eppure Gasperini come da sua abitudine potrebbe sorprendere con qualche novità e dando spazio a diversi millennials. Non ci sarà lo squalificato Marten De Roon, che finora non aveva mai saltato un minuto in 12 gare di campionato: mai come quest’anno l’olandese è insostituibile a centrocampo, come si è visto nell’ultima trasferta di Udine in cui è stato adattato per necessità da difensore lasciando sguarnita la mediana. Assenza pesantissima, ma le alternative non mancano: Gasp ha un giocatore esperto come Pasalic per fare il terzo di centrocampo con Ederson e Koopmeiners.

Eppure il tecnico potrebbe stupire lanciando nella mischia dal primo minuto il 23enne mediano francese Michel Adopo, finora utilizzato sono in qualche spezzone finale e protagonista di uno sfortunato tocco costato il gol del 3-2 a Firenze. Il transalpino è ancora una sorta di oggetto misterioso ma Gasperini lo sta forgiando negli allenamenti a Zingonia e quella di domani potrebbe essere la sua prima occasioneimportante. In porta potrebbe giocare il 23enne Marco Carnesecchi,dando riposo al titolare Juan Musso, tornato ieri dal viaggio intercontinentale dal Brasile. E altri veterani sono in dubbio: Palomino sarà ancora indisponibile, il capitano Rafael Toloi solo ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Recuperati i vari De Ketelaere, Kolasinac, Holm, Ruggeri e Scalvini, il tecnico avrà comunque abbondanza nelle scelte sulle corsie esterne e nel reparto offensivo.