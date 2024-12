Atalanta-Cesena, la sfida al Gewiss: probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 17 dicembre 2024 – Turno di Coppa Italia mercoledì 18 dicembre per l’Atalanta che, alle 18,30 al Gewiss Stadium, riceve il Cesena nel confronto secco degli ottavi di finale. Novanta minuti più eventuali rigori per assegnare un posto nei quarti, dove ci sarà il Bologna che ha eliminato il Monza. Partita sulla carta a senso unico per i nerazzurri, con i bianconeri romagnoli quinti in classifica in serie B con 25 punti che dovrebbero fare turnover, risparmiando per esempio il cannoniere Shpendi almeno inizialmente.

Gasperini, che non ama il turnover massiccio, darà comunque un turno di riposo ad alcuni titolari, concedendo spazio a chi finora ne ha avuto meno come il 36enne portiere portoghese Rui Patricio, l’unico giocatore della rosa a non aver ancora esordito, il capitano Rafael Toloi, il difensore britannico Ben Godfrey, il mediano Ibrahim Sulemana e il laterale 19enne Marco Palestra.

Probabile modulo con il doppio trequartista con Brescianini e con Samardzic, anche lui meno utilizzato di altri finora, e davanti Nicolò Zaniolo, tre gol nell’ultimo mese, alla sua prima da titolare. Con i cinque cambi ci sarà poi spazio nella ripresa per dare una mezz’ora anche ad alcuni titolari, in base anche al risultato.

Attesa una festa per Ademola Lookman rientrato dal Marocco con il premio di miglior Calciatore Africano del 2024, il pallone d’oro continentale, assegnato al numero 11 nerazzurro lunedì nella cerimonia di premiazione tenutasi a Marrakesh. Sempre lunedì sera, a Torino, al Museo dell’Automobile, durante la cerimonia del Golden Boy, il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha ricevuto il premio come ‘Best President’, per la gestione virtuosa e vincente dell’Atalanta.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Kossounou, Godfrey; Zappacosta, De Roon, Sulemana, Palestra; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. All. Gasperini.

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.

Dove vederla

Si potrà vedere la partita in diretta su Italia 1 mercoledì dalle 18,30.