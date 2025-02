Champions, l’Atalanta attesa a Bruges: serata speciale per l’ex di turno De Ketelaere

Bergamo, 11 febbraio 2025 – Dalle Fiandre di Malines a quelle di Bruges. Domani pomeriggio (ore 18,45) l’Atalanta è di scena al Breydel Stadion in casa del principale club fiammingo, il Club Brugge (il nome fiammingo). Prima trasferta in Belgio nei sette anni e mezzo di viaggi europei del ciclo gasperiniano, seconda assoluta per la Dea, dopo quella della primavera 1988, nella semifinale di Coppa delle Coppe, persa appunto contro il Malines (Mechelen in fiammingo).

Trentasette anni dopo i nerazzurri si presentano in terra belga da campioni europei dopo il trionfo dello scorso maggio in Europa League e dall’alto del nono posto conquistato nel girone unico di Champions con 15 punti. Bruges, secondo nella lega belga con 51 punti dietro la capolista Genk a 57, entrato nei playoff per il rotto della cuffia acciuffando in extremis il 24esimo posto, squadra esperta a livello europeo, con una semifinale di Conference League persa la scorsa primavera contro la Fiorentina, ma priva di giocatori di valore internazionale.

Atalanta strafavorita, a patto di non sottovalutare i nerazzurri fiamminghi, che nella prima fase di Champions hanno collezionato 11 punti, battendo 1-0 in casa a sorpresa l’Aston Villa e poi vincendo a dicembre per 2-1 proprio contro lo Sporting Lisbona, perdendo sul terreno amico solo contro il Borussia Dortmund, con un sonoro 0-3.

In trasferta hanno perso 3-1 a San Siro contro il Milan, poi un successo per 1-0 in casa dello Sturm Graz e un prezioso pareggio sul campo del Celtic Glasgow, due avversari incrociati anche dalla Dea. A gennaio un solo punto conquistato, con l’altro prezioso pareggio strappato in casa contro la Juventus, per 0-0, prima di cadere 3-1 sul campo del City.

Serata speciale per il grande ex di turno, Charles De Ketelaere, nativo proprio di Bruges, che ha compiuto l’intera trafila giovanile nella squadra della sua città e ha poi vestito la maglia della prima squadra per quattro stagioni dal 2018 al 2022, collezionando tra campionato e coppe europee 120 presenze e 25 gol.

Al Breydel Stadion di Bruges, impianto da 29mila posti, saranno presenti circa 800 tifosi bergamaschi. Gasperini - date le assenza di Kolasinac, Ruggeri, Lookman e Maldini, oltre a quelli degli ormai indisponibili Kossounou (anche lui ex di turno), Scalvini e Scamacca - ha poche scelte di formazione. Giocheranno il recuperato Carnesecchi in porta, con trio difensivo formato da Hien, Djimsiti e Posch, esterni Bellanova e Zappacosta, in mediana De Roon e Ederson e modulo offensivo con il trequartista Pasalic alle spalle del bomber Retegui e di De Ketelaere. In panchina tre ragazzi prelevati dall’under 23 di Serie C, il difensore Del Lungo, il baby centrocampista Cassa e il 21enne bomber serbo Vanja Vlahovic, 15 reti finora in questa stagione con la seconda squadra nerazzurra.

Probabili formazioni

Club Brugge (4-2-3-1): 22 Mignolet; 65 Seys, 4 Ordonez, 44 Mechele, 55 De Cuyper; 15 Onyedika, 30 Jashari; 68 Talbi, 20 Vanaken, 8 Tzolis; 19 Nilsson. (16 Van den Heuvel, 29 Jackers, 2 Romero, 58 Spileers, 41 Siquet, 64 Sabbe, 10 Vetlesen, 27 Nielsen, 9 Jutglà, 17 Vermant). All.: Hayen.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Carnesecchi; 5 Posch, 4 Hien, 19 Djimsiti; 16 Bellanova, 13 Ederson, 15 De Roon,77 Zappacosta; 8 Pasalic; 17 De Ketelaere, 32 Retegui. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 49 Del Lungo, 7 Cuadrado, 22 Ruggeri, 27 Palestra, 6 Sulemana, 44 Brescianini, 24 Samardzic, 25 Cassa, 48 Vlahovic). All.: Gasperini.

Dove vederla: diretta mercoledì dalle 18.45 su SkySport