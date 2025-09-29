Champions, Atalanta in casa contro il Bruges. Juric: “Vogliamo vincerla”

Bergamo – Esordio casalingo in Champions per l’Atalanta che domani alle 18.45 alla New Balance Arena di Bergamo riceve il Bruges nella seconda giornata di Champions. Partita delicata, contro i belgi capaci di imporsi nei playoff di Champions lo scorso febbraio per 2-1 in casa e poi a sorpresa per 3-1 a Bergamo chiudendo il primo tempo sul 3-0. Bruges che nella prima partita del girone ha travolto 4-1 i francesi del Monaco e sta viaggiando al secondo posto nella Pro League belga.

“Il Bruges è una grande squadra, ottima, con grandi talenti, che giocano bene insieme, hanno già disputato 16 partite ma non è ancora il momento della stagione in cui possono essere stanchi e a volte giocare tanto può essere un grande vantaggio. Lo scorso anno mi hanno impressionato per come hanno giocato nella gara d’andata, poi al ritorno andò tutto storto all’Atalanta, per cui mi aspetto un Bruges così avendoli visti anche contro il Monaco in Champions e nelle prime partite di campionato. Ma questa per noi è una partita importante, cercheremo di vincerla per riprendere il cammino giusto nel girone”, ha spiegato, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico nerazzurro Ivan Juric.

Che non avrà a disposizione l’ex di turno De Ketelaere, fermo per un riacutizzarsi del fastidio muscolare che lo aveva fermato a Parigi, oltre a Hien, Kolasinac, Scalvini, Scamacca e Zalewski. “Non abbiamo diversi giocatori a disposizione, stiamo giocando ogni tre giorni, per cui cercheremo di usare bene le nostre forze e non spremere troppo alcuni giocatori. Dietro siamo corti, ci mancano diversi giocatori, ma chi sta giocando come Ahanor, Djimsiti e Kossounou stanno facendo molto bene. Ovvio che quando avremo tutti a disposizione, speriamo dopo la sosta, potremo alzare il livello, facendo più cambi nei vari ruoli”, ha sottolineato Juric. Che punta sullo stato di forma fisica e mentale di una Dea reduce da una striscia di due vittorie e un pareggio in campionato con appena due gol subiti e otto segnati.

“Nelle ultime partite abbiamo fatto tanti gol, offensivamente stiamo rendendo bene e prendiamo pochi gol, perché senza solidità difensiva non va da nessuna parte, contro la Juventus tutta la squadra ha svolto un grande sacrificio nella fase difensiva”. Dea che giocherà con Carnesecchi in porta, trio difensivo con Djimsiti, Kossounou e il 17enne Ahanor, corsie esterne con Bellanova e Zappacosta, media a con De Roon e uno tra Ederson o Pasalic (più difficile Musah), mentre davanti dietro alla punta Krstovic potrebbe giocare un trequartista, uno tra Pasalic o Samardzic, con ballottaggio per la seconda punta tra Lookman e Sulemana.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Krstovic, Lookman. All.: Juric.

BRUGES (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi.

All.: Hayen. Arbitro: Eskas (NOR)