Atalanta, nostalgia di Retegui: gli attaccanti balbettano. E lo Slavia strappa un punto

Bergamo, 22 ottobre 2025 – Terzo pareggio casalingo consecutivo per l’Atalanta che in casa continua a faticare a segnare e rallenta anche in Champions, sbattendo contro il muro difensivo dello Slavia Praga, impattando in uno 0-0 che muove poco la classifica dei nerazzurri saliti a quattro punti dopo tre giornate. Dopo il successo casalingo sofferto in rimonta di tre settimane fa per 2-1 contro il Bruges un pari che frena la Dea che adesso, dopo aver perso due punti contro l’avversario sulla carta meno competitivo del suo cammino, dovrà cambiare passo di marcia a novembre quando sarà attesa a novembre da due trasferte difficili sui campi dell’Olympique Marsiglia e dell’Eintracht Francoforte.

Pareggio figlio della solita sterilità offensiva (un gol nelle ultime tre partite, tre gol nelle ultime cinque), con tante buone occasioni create nei primi quaranta minuti, almeno quattro, e almeno un altro paio nell’assalto finale, con gli attaccanti nerazzurri che continuano a steccare e a far sentire la mancanza della coppia da 46 gol della scorsa stagione formata da Retegui e Lookman. Sta mancando un centravanti come l’argentino naturalizzato azzurro: Krstovic ha disputato una partita modesta, sbagliando due facili occasioni nel primo tempo, perdendo fiducia, e Scamacca, rientrato nel finale dopo 50 giorni, ha fatto il suo, costruendo due occasioni, ma dopo quasi due mesi di stop non poteva essere già risolutivo. Intorno a loro sono mancati gli altri.

Lookman continua a essere a zero in termini di gol e assist ed È ancora bloccato, anche a livello psicologico. Sulemana dopo le grandi prestazioni contro Torino e Juventus sta faticando ad attaccare la porta avversaria, mentre De Ketelaere, complici i problemi muscolari dell’ultimo mese, continua a non incidere.

E Maldini è di fatto uscito dalle rotazioni di Juric. Che adesso ha tre giorni per preparare la delicata sfida di sabato, il derby sul campo della Cremonese, partita da provare a vincere per rientrare nelle prime sette posizioni.