L’Atalanta mette gli occhi su Cherki, il gioiellino dell’Olympique Lione

Bergamo, 21 maggio 2025 – Nel mirino dell’Atalanta, come possibile primo rinforzo estivo, c’è un nome già seguito sia la scorsa estate che nel mercato invernale, è quello del talento emergente francese Rayan Cherki, stellina in uscita dall’Olympique Lione (club con gravi problemi finanziari), con una clausola rescissoria da 22 milioni.

Il profilo

Classe 2003, trequartista, o meglio fantasista, in grado di giocare anche da seconda punta. Prodotto del settore giovanile dell’Olympique Lione, 22 anni ad agosto, esploso in quest’ultima stagione con 8 gol e soprattutto 11 assist in 30 presenze. La scorsa estate è stato protagonista delle Olimpiadi parigine con la nazionale Under 21 francese: vanta 146 presenze con 14 gol e 27 assist in Ligue1 e anche 16 presenze in Europa League con 6 gol e 11 assist.

Ademola Lookman potrebbe lasciare l'Atalanta

La concorrenza

Su Cherki ci sono le mire dei top club britannici, dal Liverpool alle varie big londinesi, e il rischio concreto è che si scateni un’asta per averlo. L’Atalanta però lo segue da oltre un anno e potrebbe offrire al gioiello francese la vetrina della Champions e la possibilità concreta di crescere e migliorare in una società che negli ultimi anni si è specializzata nel valorizzare talenti emergenti. Rappresenterebbe una valida alternativa a Lookman nel caso di una sua cessione estiva.