Cissè e Sidibe, che favola

Anche nel calcio dorato di oggi ci sono storie che raccontano disperazione, fatica, povertà. Dietro ad un gol e ad assist ci sono storie come quella di due ragazzi africani, ventenni, arrivati nel nostro Paese con i barconi. Dalla traversata del Mediterraneo, a soli 15 anni, poco più che bambini, fino alla maglia nerazzurra dell’Atalanta, con cui hanno esordito in serie A e che adesso vestono in serie C.

È la storia del 20enne attaccante Moustapha Cissè e del 21enne centrocampista Aleussane Sidibe, protagonisti della Dea under 23 in serie C, in particolar modo nella vittoria dei giorni scorsi contro il Legnago nel tempo di recupero, con un lancio di Sidibe per smarcare in contropiede Cissè per il gol vittoria. Siglato da questi ‘gemelli diversi’, quasi coetanei, nati nel cuore dell’Africa più povera e popolosa, in Stati diversi, la Guinea e la Costa d’Avorio, arrivati da rotte diverse fino alle coste tunisine e libiche, approdati in Sicilia in momenti diversi, ritrovandosi a Bergamo, nella ‘casa del giovane’, la foresteria che ospita i talenti della Cantera di Zingonia, dove la loro storia ha cominciato a correre su un binario parallelo.

Compagni nella Primavera, l’esordio in serie A quasi contemporaneamente, Sidibe con un’apparizione nel finale all’Olimpico contro la Lazio nel gennaio 2022, Cisse’ un mese più tardi con un esordio con il botto, subito protagonista con il gol decisivo nella vittoria a Bologna. Poi lo scorso anno i rispettivi prestiti in B, trovando poco spazio. E adesso la nuova occasione in maglia nerazzurra, in serie C, nell’Atalanta under23 sorpresa nel girone A. La loro storia è agli antipodi rispetto a quella dorata dei loro coetanei che arrivano sui palcoscenici professionistici dopo una trafila sui campetti in erba, con le scarpette bullonate e i palloni di marca. Cissè e Sidibe hanno imparato a giocare a pallone in campetti polverosi, senza scarpe, con palloni fatti di stracci. La loro storia non è una favola, anche se c’è un lieto fine colorato di nerazzurro, ma arriva dalla realtà dura delle decine di migliaia di ragazzini, poco più che bambini, costretti a lasciare l’Africa in cerca di una fortuna difficile da trovare in Europa.

La loro fortuna è stato il pallone. E l’occhio lungo e attento della fitta rete di osservatori atalantini. Sidibe è arrivato a Lampedusa nel 2016 con il fratello Hamed, dall’isola all’Abruzzo, ‘smistato’ presso il piccolo comune aquilano di Collelongo: all’inizio è il sindaco a occuparsi di lui, poi gli trovano una famiglia. Gioca a pallone nei campetti, lo tessera una società del luogo, il Capistrello: negli Allievi incanta, è un prodigio con il pallone tra i piedi, fino a quando finisce sotto gli occhi di un osservatore atalantino. Il trasloco a Bergamo appena 16enne, la trafila con l’under 18, fino alla Primavera dove trova un altro ragazzo arrivato dall’Africa, suo coetaneo e connazionale, Amad Diallo, con cui fanno coppia dietro le punte. Diallo va al Manchester United per 30 milioni, Sidibe arriva a esordire in A e ora spera di tornarci risalendo dalla gavetta nell’under 23.

Simile la storia di Cissè, orfano di padre, approdato sulle coste italiane 16enne. La sua prima destinazione italiana è in provincia di Lecce, a Carmiano, ospite in una casa famiglia: impiega qualche mese prima di avere l’opportunità di tirare due calci sui campetti polverosi dei dilettanti, con la squadra Rinascita Refuges, composta solo da richiedenti asilo degli Sprar, nata nell’ambito del progetto Sai, il cui slogan è "Diamo un calcio al razzismo". Anche lui viene notato dagli scout nerazzurri, che scendono in Salento a visionarlo: arriva a Bergamo nel gennaio 2022, due mesi dopo la notte da sogno di Bologna, con l’esordio con gol. Dal sogno alla realtà della B dove gioca poco, ora la C. Ma Gasperini che lo ha lanciato (e in estate lo ha portato in ritiro in Val Seriana) lo tiene d’occhio, pronto a richiamarlo appena sarà pronto.