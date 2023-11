Colpaccio a Bergamo con Elmas. Mazzarri, un debutto col botto

atalanta

napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 4.5; Scalvini 5.5, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (31’st Bonfanti 6); Zappacosta 5.5 (33’pt Hateboer 6.5), Ederson 5.5, Pasalic 6.5, Bakker 5.5 (1’st Ruggeri 6.5); Koopmeiners 6; De Ketelaere 6 (38’st Muriel sv), Lookman 7 (38’st Scamacca sv). Allenatore: Gasperini 5.5

NAPOLI (4-3-3): Gollini 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Natan 6 (33’st Ostigard 6), Olivera 6 (39’pt Juan Jesus 5.5); Anguissa 6, Lobotka 6.5, Zielinski 5.5 (33’st Cajuste 6); Politano 6 (18’st Elmas 7), Raspadori 6.5 (18’st Osimhen 6.5), Kvaratskhelia 7. Allenatore: Mazzarri 7

Arbitro: Mariani di Aprilia 5

Reti: 44’ pt Kvaratskhelia, 8’ st Lookman, 34’ st Elmas

Note: ammoniti: Natan, Djimsiti, Mazzarri, Di Lorenzo, Kolasinac. Angoli: 5-4. Recupero: 4’pt, 5’st.

La nuova vita napoletana di Walter Mazzarri inizia con un colpaccio di quelli che riescono a pochi, nella nostra serie A: "Non era facile conquistare una vittoria con questa squadra e in questo stadio. Sarà difficile per tutti – ha detto il mister subentrato a Rudi Garcia durante la sosta –. Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince il campionato facendo forse il calcio più bello d’Europa. Osimhen decisivo? Meno male sta rientrando, ha un minutaggio ridotto e di lui abbiamo bisogno tantissimo. È nato un feeling con questi ragazzi, vedremo in futuro".