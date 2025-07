COLPO ATALANTA. Ahanor in nerazzurro. È il diciassettenne più caro al mondo. Cercasi vice tra i pali

Il secondo colpo dell’Atalanta in questo mercato appena iniziato è Honest Ahanor (nella foto con l’ad del club, Luca Percassi), 17enne terzino esploso nel Genoa, con cui ha collezionato 6 presenze: nella scorsa stagione è stato il primo giocatore nato nel 2008 a essere schierato titolare in Serie A. L’ex rossoblù è arrivato a Bergamo per le visite mediche. Affare in ottica futura da 16 milioni più 4 di bonus: sul giocatore (il 17enne più costoso al mondo) c’era anche il Chelsea, ma decisiva è stata anche la volontà del calciatore di venire a Bergamo.

In una settimana la dirigenza nerazzurra ha regalato due colpi al nuovo tecnico Juric, due calciatori già pronti per il ritiro che inizierà il 14 luglio. Lunedì l’arrivo di Kamaldeen Sulemana, acquistato a 17 milioni dal Southampton: considerando anche il riscatto di Odilon Kossounou a 20 milioni dal Bayer Leverkusen tre operazioni da oltre 50 milioni per la Dea.

Ora, prima del ritiro, l’Atalanta punta a colmare il vuoto lasciato nel ruolo di secondo portiere dall’uscita dello svincolato Rui Patricio: tra i nomi attenzionati lo juventino Mattia Perin, che avrebbe esperienza internazionale, o l’ex Andrea Consigli. Piace anche Elia Caprile del Cagliari, ma un portiere emergente potrebbe creare un rischioso dualismo interno con il titolare Carnesecchi.

Fabrizio Carcano