Coppa Italia in tv: dove vedere Atalanta-Bologna. Orario e ultimissime sulle formazioni

Bergamo, 4 febbraio 2025 - Si apre al Gewiss Stadium il programma dei quarti di finale di Coppa Italia: l'Atalanta ospita il Bologna in gara secca. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari non sono previsti tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore. Chi passa affronterà la vincente di Juventus-Empoli. Entrambe le squadre sono entrate nel tabellone a cominciare dagli ottavi di finale: i nerazzurri, finalisti della passata edizione (quando sono stati sconfitti a Roma dalla Juventus), hanno superato 6-1 il Cesena, mentre i rossoblù hanno battuto 4-0 il Monza. Sia lombardi che emiliani possono già esporre il trofeo nella loro bacheca visto che la Dea ha alzato la Coppa nella stagione 1962/63, mentre il Bologna l'ha conquistata nel 1969/70 e nel 1973/74.

I precedenti

L’ultima volta in cui Atalanta e Bologna si sono affrontate in Coppa Italia risale al 2001/02, quando negli ottavi di finale ci furono due pareggi che portarono al passaggio del turno dei bergamaschi grazie al maggior numero di reti segnate in trasferta (2-2 all’andata in casa dei rossoblù, 0-0 al ritorno). Dopo aver perso la prima partita casalinga di Coppa Italia contro il Bologna, nel 1974, l’Atalanta è rimasta imbattuta nei successivi quattro confronti in casa, grazie a tre vittorie e un pareggio.

Le curiosità

In quattro delle ultime sei stagioni in cui la Dea ha partecipato ai quarti di finale di Coppa Italia ha poi passato il turno, dopo che nelle precedenti cinque era stata eliminata. Il Bologna è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha partecipato ai quarti di finale di Coppa Italia, infatti non partecipa alla semifinale della competizione dal 1999 con Carlo Mazzone in panchina. L’Atalanta ha subito gol in tutte le ultime nove partite di Coppa Italia (6-1 nella più recente contro il Cesena) e nella competizione solo tra 1937 e 1941 ha concesso almeno una rete per più gare di fila (10 in quel caso). Dal 2016/17 in avanti, il Bologna ha mantenuto la porta inviolata 12 volte sulle 20 partite disputate in Coppa Italia; nel periodo solamente la Juventus ha collezionato più clean sheet dei rossoblù (19, ma in 37 gare – a 12 anche Lazio e Milan nel parziale). Atalanta (10) e Bologna (nove) sono le due squadre che hanno effettuato più tiri nello specchio negli ottavi di finale di questa Coppa Italia, oltre a essere due delle quattro, con Roma e Inter, ad aver concesso meno conclusioni in porta (una ciascuna).

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Ederson, Bellanova; Pasalic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

La designazione arbitrale

La sfida sarà diretta dall'arbitro Marinelli di Tivoli, assistito da Rossi e Ricci, con quarto uomo Ghersini e addetti VAR Serra e La Penna.

Orario e dove vedere l'incontro

Atalanta-Bologna è in calendario per oggi, martedì 4 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia Uno. Sarà possibile guardare la sfida anche in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

